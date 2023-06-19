مكيفات الطاقة الشمسية أصبحت في متناولك مع إيكو فلو

أعلنت شركة إيكو فلو عن اطلاق مولدات الطاقة المحمولة ريفر والتي تناسب المغامرات في الصحراء والتخييم، والتي يمكن شحنها بطرق عديدة منها ألواح الطاقة الشمسية التي تقدمها الشركة، التي تلمح على مدونتها إلى إمكانية تشغيل مكيف الهواء في المنزل شرط تزويد مولد الطاقة الشمسية باستطاعة 1000 كيلوات بالحد الأدنى من جهاز مولد الطاقة الشمسية ، في حال كان تشغيل جهاز التكييف يحتاج لشدة تيار من 1000 كيلوات. وتنصح الشركة بزيادة الاستطاعة أكثر من الحد المطلوب في مولد الطاقة الشمسية كي يمكن من تلبية الطلب العالي (surge capacity) عند بدء تشغيل المكيف. وتنصح الشركة بعائلة دلتا من منتجاتها لتشغيل أجهزة التكييف (لكن الاستطاعة التي تؤمن 12 ساعة من عمل التكييف تستدعي وحدة سعرها أكثر من 5 آلاف دولار!).

وأصبح ما سمى مولدات الطاقة الشمسية، وهي عبارة عن بطارية لتخزين الطاقة الكهربائية بعد توليدها بألواح الطاقة الشمسية أو سحبها من الشبكة الكهربائية، تلقى رواجا كبيرا للنزهات والتخييم.

أطلقت اليوم “إيكو فلو- EcoFlow” مجموعة “ريفر” لمولدات الطاقة المحمولة التي تلبي احتياجات الطاقة المستدامة في المناطق الصحراوية وغيرها، والتى تعتبر الحل الأمثل للطاقة الصديقة للبيئة بدون ضوضاء وبديلاً عن مولدات الغاز التقليدية.

ويأتى هذا الإطلاق الجديد جنبًا إلى جنب مع الألواح الشمسية في إطار استراتيجية الشركة لتوفير حلول الطاقة الصديقة للبيئة وتكنولوجيا الطاقة الشمسية الأكثر ابتكاراً في العالم التي توفر الراحة والاستدامة وتلبي كافة احتياجات المستهلكين والطلب المتزايد على حلول الطاقة الخارجية المستدامة والموثوقة. وتشمل مجموعة “ريفر” الجديدة مجموعة من مولدات الطاقة المحمولة المبتكرة لاستخدام المستهلكين بشكل سلس ومريح في الهواء الطلق، كما تحتوى المجموعة على منتجان متميزان هما “ريفر برو” و “ريفر”.

ويعتبر “ريفر برو” مصدر الطاقة المثالي للاستخدام أثناء التنقل حيث يزن 7.6 كجم فقط (16.8 رطلاً) ويوفر طاقة بسعة تبلغ 720 وات في الساعة ويتيح للمستخدمين شحن ما يصل إلى 9 أجهزة في وقت واحد، كما يوفر التيار المتردد AC والذي يمكن زيادته إلى 1800 واط من الطاقة الموثوقة لجميع المعدات، مع خيار الشحن عبر منافذ التيار المتردد الجدارية أو توصيله بلوحة شمسية 160 واط ما يضمن عدم نفاذ الطاقة خلال الاستخدام.

كما تشمل المجموعة المنتج “ريفر ماكس” الذي يتميز بتقنية X-Stream Charging المبتكرة والتى تتيح سرعة الشحن إلى 80% في ساعة واحدة فقط ما يرسى معيار جديد للشحن السريع، كما يمكن للجهاز تشغيل ما يصل إلى تسعة أجهزة في وقت واحد، ويحظى بتصميم يتيح سهولة التخصيص ويوفر قوة استثنائية متعددة الاستخدامات ومتخصصة للعمل بشكل مثالي في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويمكَن المنتج “ريفر” في المجموعة المستهلكين من تشغيل جميع الأجهزة بنفس الوقت في الهواء الطلق بطاقة سعة 288 وات في الساعة، ويمكن شحنه بالكامل في غضون 96 دقيقة بجانب أنه يحتوى على اثنين من منافذ التيار المتردد بقوة 600 واط وتقنية X-Boost الحاصلة على براءة اختراع، وأيضاً إمكانية تشغيل ما يصل إلى 9 أجهزة في وقت واحد، بما في ذلك الأدوات الأساسية.

تتوفر أجهزة تكييف هجينة، أي بالطاقة الكهربائية والطاقة الشمسية من شركات صينية وكورية عديدة إلا أنها لم تثبت كفاءة تحقق لها نجاحا تجاريا كبيرا حتى الآن.