تخطط شركة أرامكو، كواحدة من أكبر شركات النفط والطاقة في العالم، لتكون من الشركات الرائدة عالميًا في مجال الهيدروجين الأزرق.

حيث أكد ياسر الرميان، رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو، على نجاح الشركة في تخفيض تكلفة الطاقة الشمسية إلى مستويات غير مسبوقة، مشيرا إلى أن سعر الكيلو واط الساعي لم يتجاوز 0.02 دولار حاليًا، مما يجعلها أحد أرخص أشكال الطاقة المتاحة عالميًا.

كما أن الشركة تعتزم المساهمة بنحو 15% على الأقل من إنتاج الهيدروجين الأزرق عالميًا، بهدف تحقيق الريادة العالمية في هذا المجال، وتحديداً في المملكة العربية السعودية التي تهدف إلى أن تصبح المنتج الرئيسي لهذا النوع من الهيدروجين على الصعيد العالمي.

و تركز أرامكو على الهيدروجين الأخضر من خلال استغلال مواردها من الطاقة النظيفة لإنتاجه، حيث يظل سعر الكيلو واط الساعي من الطاقة الشمسية في المملكة دون 2 سنت، مما يمنحها تفوقًا تنافسيًا عالميًا.

وقال الرميان، خلال مشاركته ضمن جلسة حوارية في افتتاح قمة “الأولوية” التابعة لمبادرة مستقبل الاستثمار ، إذا كنت ترغب في إنتاج الهيدروجين الأزرق، فمن الضروري ليس فقط التقاط الكربون وإنما عزله أيضًا. والطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي استغلال حقول النفط القديمة لتحقيق عملية العزل. ولكن يجب ألا يقتصر اهتمامنا على الهيدروجين الأزرق فقط، بل ينبغي أيضًا أن ننظر إلى الهيدروجين الأخضر.

وأضاف، “لا يقتصر اهتمامنا على الهيدروجين الأزرق وحسب، الذي تمتلكه أرامكو والاستثمارات العامة، بل أيضًا على الهيدروجين الأخضر؛ بالإضافة إلى ذلك، تبرز الطاقة الشمسية كأحد أبرز مجالات قوتنا، لقد نجحنا في خفض أسعار الطاقة الشمسية، الآن مع ارتفاع معدل الفائدة، يزداد السعر، ولكننا نرى أنه دون 0.02 دولار لكل كيلو واط ساعي، وهو كما قلت غير مسبوق عالميًا”.

معالي رئيس مجلس إدارة #أرامكو، ياسر الرميّان، يسلط الضوء على بعض المبادرات والتقنيات المبتكرة التي تستكشفها الشركة بهدف خفض الانبعاثات وتحقيق أمن الطاقة للمستقبل@FIIKSA#مبادرة_مستقبل_الاستثمار pic.twitter.com/y6iDFyidX5 — أرامكو (@saudi_aramco) February 23, 2024