السعودية تدشن أول مصنع لأنظمة طاقة الرياح

بإشراف ودعم من وزارة الطاقة السعودية، دشّنت شركة اليمامة للصناعات الحديدية، أمس الخميس، الإنتاج التجاري لمصنع أنظمة طاقة الرياح في مقرها الحديث بمدينة ينبع الصناعية وذلك في خطوة رائدة تدعم التحول الوطني نحو الطاقة النظيفة وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويُعد المصنع، الأول في المملكة، من أحدث المصانع المتخصصة في صناعة الأبراج الحديدية، إذ يتميز بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 50 ألف طن من الأبراج الحديدية عالية الجودة، وتبلغ ارتفاعات هذه الأبراج أكثر من 130 متراً، وبأقطار تصل إلى ستة أمتار، مما يجعلها مناسبة لدعم أحدث التوربينات الهوائية، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية.

ويمتاز المصنع ببيئة عمل مبتكرة، ويُدار بكفاءة عالية عبر فريق متخصص من الخبراء، ليكون مركزًا متقدمًا في صناعة الطاقة المتجددة، ومسهمًا في تلبية احتياجات السوقين المحلي والدولي.

وتعكس هذه الخطوة التزام شركة اليمامة للصناعات الحديدية بمسؤوليتها الوطنية ودورها الريادي في دعم التحول نحو الطاقة المتجددة، وتعزيز مكانة المملكة قوة رائدة في هذا القطاع على المستويين الإقليمي والعالمي.

وتُعد شركة اليمامة للصناعات الحديدية من الشركات الرائدة في المملكة في مجال صناعة الأنظمة الحديدية، وتتمتع بسمعة قوية في تقديم حلول صناعية مبتكرة تدعم الاستدامة والنمو الاقتصادي، كما تسعى الشركة باستمرار إلى تطوير صناعة الطاقة المتجددة، وتقديم حلول موثوقة تواكب احتياجات السوق المحلي والدولي.