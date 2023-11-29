كشفت شركة أرامكو السعودية عن أحد مشاريعها الضخمة في منطقة جازان جنوب السعودية من خلال إنشاء مصفاة التكرير.



كما أعلنت عن إنتاج مجمع جازان للتكرير لأول مرة في الشرق الأوسط عن أحد أهم المعادن المرتبطة بالطاقة النظيفة.



وقال محمد القحطاني الرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق في أرامكو السعودية، خلال منتدى جازان للاستثمار ن أبرز استثمارات الشركة بالمنطقة إنشاء مصفاة جازان، أحد أضخم مشاريع التكرير على مستوى العالم، مشيرا إن الشركة تنفذ استثمارات بأكثر من 90 مليار ريال في منطقة جازان، ومن أبرز هذه الاستثمارات تطوير البنية التحتية لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية.



وأوضح أنه سيتم من خلال هذه المصفاة معالجة أكثر من 400 ألف برميل في اليوم من النفط، إضافة إلى محطة توليد الطاقة.



وذكر أن مجمع جازان للتكرير والبتروكيميائيات المتكامل، وأنه لأول مرة في الشرق الأوسط سينتج مُركّز الفانيديوم، وهو معدن يرتبط بقطاع صناعة الطاقة النظيفة، إضافة إلى ذلك بدأت الشركة في تصدير منتجات متنوعة وعالية القيمة، تمتد من البنزين والديزل، والمواد الكيميائية، إلى الطاقة الكهربائية الأكثر استدامة.



و أشارالقحطاني، أن الشركة نفذت في جازان أحد أكبر المشاريع من نوعه على مستوى العالم لإنتاج الكهرباء، يعمل بتقنيتي التغويز والدورة المركبة المتكاملة للوقود، وتبلغ طاقته الإنتاجية 3800 ميغاواط من الكهرباء لتلبية حاجة المصفاة، إضافة للصناعات المحلية والمنازل والمنشآت التجارية في المنطقة



وأضاف قائلا: “نفذت الشركة في جازان أحد أكبر المشاريع من نوعه على مستوى العالم لإنتاج الكهرباء، يعمل بتقنيتي التغويز والدورة المركبة المتكاملة للوقود، وتبلغ طاقته الإنتاجية 3800 ميغاواط من الكهرباء لتلبية حاجة المصفاة، إضافة للصناعات المحلية والمنازل والمنشآت التجارية في المنطقة”.



وسلمت أرامكو السعودية الهيئة الملكية لمنطقة جازان وبلدية بيش وحرس الحدود 19 مشروعًا، كجزء من الخطة الرئيسة لتطوير المدينة؛ منها الميناء التجاري، ومحطة لتحلية المياه المالحة، وأنظمة الطرق والإضاءة، ما من شأنه جذب استثمارات تحويلية أخرى.

