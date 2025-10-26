تطبيق حضوري يمنح المديرين إثبات الحضور والانصراف بالسعودية

اعتمدت وزارة التعليم السعودية، حديثاً، مساراً مرناً في تطبيق “حضوري” الخاص بإثبات حضور وانصراف المعلمين والمعلمات بهدف تفادي الأعطال التقنية التي قد تؤخر تسجيل الدخول أو الخروج في النظام.

وتضمنت المرونة الجديدة، بحسب وسائل إعلام محلية، منح مديري ومديرات المدارس صلاحية إثبات الحضور والانصراف يدوياً عبر تعديل أوقات الحضور أو الانصراف عند حدوث خلل في التطبيق، مثل تعليق الدخول أو تأخر استجابة النظام.

ويمكن للمدير، وفقاً للآلية المحدثة، تعديل وقت حضور المعلم ليطابق الوقت الفعلي الذي حضر فيه في حال فشل التطبيق في تسجيل البصمة، وعلى سبيل المثال: إذا حضر المعلم عند الساعة 6:30 صباحاً، ولم يتمكن من تسجيل الحضور إلا عند 6:50 صباحاً، يحق للمدير تعديل الوقت بما يضمن عدم تضرر المعلم.

وشددت وزارة التعليم على أن الصلاحية لا تعني تعديل أوقات الدوام الرسمية، بل تقتصر على الحالات التي يثبت فيها الحضور الفعلي قبل الموعد المحدد (6:45 صباحاً) أو المشكلات التقنية في الانصراف.

ويتم تنفيذ التعديل عبر تحميل ملف إكسل (Excel) من تطبيق حضوري، وتعبئته بالبيانات الصحيحة، ثم رفعه وإرساله إلى وحدة متابعة الدوام في إدارات التعليم لاستكمال الإجراء واعتماد التعديلات.

تطبيق حضوري

و“حضوري” هو تطبيق الحضور الذكي الذي يعمل باستخدام تقنيات إنترنت الأشياء باستخدام بصمة الوجه والصوت والأصبع الخاصة بكل موظف، ويعتبر أحد مشاريع وزارة التعليم السعودية الهادفة إلى رفع كفاءة الانضباط المدرسي، من خلال منظومة رقمية تعتمد على الموقع الجغرافي وتقنيات السمات الحيوية لتوثيق الحضور والانصراف بدقة، بما يعزز كفاءة العمل ويحد من الإجراءات الورقية التقليدية.

وتتلخص فكرة تطبيق “حضوري” في التحول الرقمي الكامل في عمليات الحضور والانصراف، عبر نظام يعتمد على تقنيات تحديد الموقع الجغرافي GPS والسمات الحيوية لكل معلم من أجل ضمان الدقة وتسهيل الإجراءات اليومية، في حين يحدد ساعات الدوام الرسمي بسبع ساعات متصلة، تبدأ من السادسة والربع صباحاً حتى الواحدة والربع ظهراً.

ويأتي التطبيق في إطار دعم توجهات السعودية نحو التحول الرقمي في القطاع التعليمي، وتعزيز موثوقية البيانات، وتحسين بيئة العمل المدرسية بوسائل تقنية حديثة.

وبدأت التجربة الأولية لتطبيق حضوري مع مطلع العام الدراسي الحالي في بعض الإدارات التعليمية، وتقول وزارة التعليم إن النظام يقوم بتجميع دقائق التأخير، ليتم حسم يوم كامل من راتب المعلم عند بلوغ التأخير سبع ساعات.