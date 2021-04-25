السعودية: اطلاق فئة 200 ريال بمناسبة مرور 5 أعوام على رؤية المملكة 2030

وأوضح البنك المركزي أن فئة مئتي ريال سوف تُطرح وتُتداول اعتباراً من يوم الأحد 1442/09/13هـ الموافق 25/04/2021م، بالإضافة إلى الأوراق النقدية المتداولة حالياً بجميع فئاتها بصفتها عملة رسمية قانونية بحسب وكالة الانباء السعودية.

وأكد البنك المركزي طباعة هذه الفئة وفق أحدث المعايير في مجال طباعة العملة الورقية، حيث تتميز بالعديد من المواصفات الفنية، والعلامات الأمنية عالية الجودة، وبتصميم مميز وألوان جذابة تبرز تصميم هذه الفئة، مشيراً إلى أن تصميم ورقة فئة مئتي ريال ذات اللون الرصاصي تتضمّن صورة الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود -يرحمه الله- على وجه هذه الفئة، وشعار “رؤية المملكة 2030” بشكل ثلاثي الأبعاد، بالإضافة إلى أسم البنك المركزي السعودي، وقيمة الفئة بالأحرف والأرقام باللغة العربية.

ويشمل ظهر الورقة صورة قصر الحكم في مدينة الرياض، واسم البنك المركزي السعودي، وقيمة الفئة بالأحرف والأرقام باللغة الإنجليزية.

وللحصول على المزيد من المعلومات عن فئة مئتي ريال؛ يمكن زيارة موقع البنك المركزي السعودي الإلكتروني www.sama.gov.sa .

بمناسبة مرور خمسة أعوام على إطلاق "رؤية المملكة 2030"، أصدر #البنك_المركزي_السعودي ورقة نقدية من فئة المائتي ريال.#مائتا_ريال#رؤية_2030_واقع_يتحقق#SAMA pic.twitter.com/DOy5Gp4kR0 — SAMA | البنك المركزي السعودي (@SAMA_GOV) April 24, 2021