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قطر تحظى بثقة “فيتش” برفع تصنيفها الائتماني إلى AA

يُعدّ رفع تصنيف “فيتش” لسندات قطر بالعملة الأجنبية إلى “AA” شهادة ثقة قوية بالاقتصاد القطري وقدرته على تحقيق النمو والاستقرار على المدى الطويل.

فريق التحرير by فريق التحرير
قطر

أعلنت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” عن رفع تصنيفها لسندات قطر بالعملة الأجنبية طويلة الأجل من “AA-” إلى “AA” مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ويأتي هذا القرار إثر تحليل معمق أجرته الوكالة لوضع قطر الاقتصادي، حيث عبّرت عن ثقتها بقدرة الدولة على الإبقاء على نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ضمن حدود متوسطها بين الدول ذات التصنيف “AA” أو أقل.

ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى التحسن الكبير في ميزانها التجاري الخارجي، والنمو المتوقع في اقتصادها مدعومًا بتوسعات حقل الشمال، مما سيؤدي إلى احتفاظها بفائض في ميزانيتها حتى العقد القادم.

وتُعزى هذه النظرة الإيجابية إلى العديد من العوامل، أهمها:

  • المتانة المالية
  • النمو الاقتصادي
  • الاستقرار السياسي
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فريق التحرير

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