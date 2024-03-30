المصارف السعودية تزيد قروضها الشخصية 14 مليار ريال خلال شهرين

ارتفع إجمالي القروض الشخصية المقدمة من المصارف السعودية بنسبة 1.12% بواقع 14 مليار ريال من 1.243 تريليون ريال بنهاية 2023 إلى 1.257 تريليون ريال بنهاية شباط / فبراير وفق تحليل “أريبيان بزنس” لبيانات النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما).

وعلى أساس شهري، ارتفعت القروض الشخصية بنسبة 0.6% وبواقع 8 مليارات ريال إلى 1,257 تريليون ريال في شباط / فبراير 2024 مقارنة مع 1,249 تريليون ريال في كانون الثاني / يناير 2024.

وارتفعت قروض التعليم المقدمة من المصارف السعودية من 6,33 مليار ريال في يناير إلى 6,1 مليار ريال في فبراير.

وارتفع إجمالي الائتمان المصرفي في المملكة العربية السعودية بنسبة 1% وبواقع 27 مليار ريال إلى 2,648 تريليون ريال في فبراير مقارنة مع 2,621 تريليون ريال في يناير.

وتوزعت آجال الائتمان المصرفي كالآتي:

طويل الأجل: 1.281 تريليون ريال.

متوسط الأجل : 401.9 مليون ريال.

قصير الأجل : 964.7 مليون ريال.