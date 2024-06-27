فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inطيرانآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار الإماراتأخبار عربية

الاتحاد للطيران تطلق حملة عالمية لتوظيف مئات الطيارين

تطلق الاتحاد للطيران حملة توظيف عالمية واسعة النطاق للطيارين، بهدف دعم خططها الطموحة في التوسع والنمو، وتوفير فرص عمل واعدة للطيارين الطموحين في بيئة عمل متميزة في أبوظبي.

فريق التحرير by فريق التحرير
الاتحاد للطيران

تستعد الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، لتوظيف مئات الطيارين هذا العام لدعم خططها الطموحة في توسيع أسطولها وشبكة وجهاتها.

وستنطلق الحملة العالمية للتوظيف في 8 مدن أوروبية، قبل الانتقال إلى مواقع مختلفة حول العالم، لمقابلة الطيارين الراغبين في الانضمام إلى فريقها.

وتبحث الاتحاد للطيران عن طيارين من جميع الرتب وذوي خبرة على مختلف أنواع الطائرات، بما في ذلك إيرباص A320 وA350 وA380، وبوينغ 777 و787، وطائرات الشحن بوينغ 777.

وتعتبر هذه الفرصة جذابة للطيارين الطموحين، حيث تخطط الشركة لمضاعفة حجم أسطولها بحلول عام 2030، مما يتيح فرصًا كبيرة للتقدم الوظيفي والترقية.

بالإضافة إلى ذلك، ستقوم الاتحاد بتشجيع عائلات الطيارين على حضور الجلسات التعريفية للتعرف على مزايا العيش والعمل في أبوظبي، والتي تعتبر وجهة مثالية للأفراد والعائلات على حد سواء.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...