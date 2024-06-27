الاتحاد للطيران تطلق حملة عالمية لتوظيف مئات الطيارين

تستعد الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، لتوظيف مئات الطيارين هذا العام لدعم خططها الطموحة في توسيع أسطولها وشبكة وجهاتها.

وستنطلق الحملة العالمية للتوظيف في 8 مدن أوروبية، قبل الانتقال إلى مواقع مختلفة حول العالم، لمقابلة الطيارين الراغبين في الانضمام إلى فريقها.

وتبحث الاتحاد للطيران عن طيارين من جميع الرتب وذوي خبرة على مختلف أنواع الطائرات، بما في ذلك إيرباص A320 وA350 وA380، وبوينغ 777 و787، وطائرات الشحن بوينغ 777.

وتعتبر هذه الفرصة جذابة للطيارين الطموحين، حيث تخطط الشركة لمضاعفة حجم أسطولها بحلول عام 2030، مما يتيح فرصًا كبيرة للتقدم الوظيفي والترقية.

بالإضافة إلى ذلك، ستقوم الاتحاد بتشجيع عائلات الطيارين على حضور الجلسات التعريفية للتعرف على مزايا العيش والعمل في أبوظبي، والتي تعتبر وجهة مثالية للأفراد والعائلات على حد سواء.