سيسكو تطلق صندوق استثمار للذكاء الاصطناعي

أطلقت سيسكو للاستثمار، صندوق استثمار للذكاء الاصطناعي بقيمة مليار دولار. وتهدف الشركة من خلال هذه الخطوة الجريئة إلى دعم بناء منظومة للشركات الناشئة المتخصصة وتوسيع نطاق تطوير حلول ذكاء اصطناعي آمنة وموثوقة.

وكجزء من صندوق الذكاء الاصطناعي الجديد، ستقوم سيسكو بتنفيذ استثمارات استراتيجية في شركات مثل كوهير (Cohere)، ومسترال للذكاء الاصطناعي (Mistral AI)، وسكيل للذكاء الاصطناعي (Scale AI)، وغيرها من الشركات لتعزيز جاهزية الذكاء الاصطناعي للعملاء، واستكمال استراتيجية سيسكو للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي.

وخصصت الشركة حتى الآن ما يقرب من 200 مليون دولار من صندوق الاستثمار الجديد هذا.

وجدير بالذكر أن الذكاء الاصطناعي بات الآن يعيد تشكيل كل صناعة وحتى العالم بأسره بوتيرة غير مسبوقة، مع تركيز خاص على كيفية تفاعل واعتماد الشركات حول العالم على التكنولوجيا. وتشير أبحاث حديثة أجرتها مؤسسة البيانات الدولية في عام 2023 إلى أنه من المتوقع أن يتضاعف حجم سوق الذكاء الاصطناعي العالمي ليصل إلى أكثر من 500 مليار دولار في السنوات الثلاث المقبلة.

وتتمتع المؤسسات الرائدة، بما في ذلك سيسكو، بفرصة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحسين منتجاتها وخدماتها بشكل كبير، وتعزيز خدماتها لعملائها ومستخدميها النهائيين.

وفي تعليقه على الصندوق، قال مارك باترسون، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في شركة سيسكو:

“نفذت سيسكو للاستثمار العديد من الاستثمارات على مدى أكثر من 30 عاماً، ودخلت في شراكات مع مئات الشركات لدفع الابتكار داخل أسواق سيسكو الأساسية، وفي المجالات الاستراتيجية الجديدة. وتتوافق استثماراتنا الأخيرة في شركات تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي مع استراتيجيتنا طويلة الأمد. ونحن نعتقد بأننا في وضع جيد لنكون أفضل شريك استراتيجي لعملائنا في عصر الذكاء الاصطناعي، وهم يتطلعون إلى بناء الذكاء الاصطناعي وتأمينه وتشغيله. وإلى جانب بناء التكنولوجيا الأساسية للاتصال بالذكاء الاصطناعي وتأمينه وتطويره، تلتزم سيسكو بالاستثمار في المنظومة الأوسع للذكاء الاصطناعي بما يتيح لنا تلبية احتياجات عملائنا بشكل أكثر فعالية”.

هذا وكانت الشركة على مدى السنوات العديدة الماضية، قد نفذت أكثر من 20 عملية استحواذ واستثمار تتمحور حول الذكاء الاصطناعي، مما أدى إلى تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم الآلي وتكامل الذكاء الاصطناعي عبر محفظة الشركة. وتعتمد هذه الاستثمارات والشراكات الاستراتيجية مع منصات ذكاء اصطناعي عالمية المستوى في مجال البرمجيات والبنية التحتية على استراتيجية سيسكو الشاملة للاتصال بعصر الذكاء الاصطناعي وحمايته. وعلاوة على هذه الاستثمارات، ستقوم سيسكو أيضاً بالتعاون مع شركات ذكاء اصطناعي في مجال منتجات تتيح لسيسكو الابتكار المشترك، وتعزيز دورها كمزودٍ مستقلٍ ولاعبٍ أساسي في مجال الذكاء الاصطناعي، مما يوفر خيارات أوسع وتغطية أكبر لقاعدة عملاء الشركة العالمية.

وتشمل الاستثمارات التي تم الالتزام بها حتى الآن في إطار صندوق الذكاء الاصطناعي الجديد ما يلي:

شركة كوهير (Cohere): تقع المقرات الرئيسية لهذه الشركة في تورونتو وسان فرانسيسكو، وهي توفر نماذج لغات كبيرة حدودية تركز على الأمان وقدرات توليد الاسترجاع المعزز الرائدة في الصناعة، والمصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المؤسسات.

شركة مسترال للذكاء الاصطناعي (Mistral AI): وهي شركة عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي مقرها الرئيسي في باريس، تقوم بتطوير نماذج جديدة من الذكاء الاصطناعي التوليدي للشركات، تجمع بين التميز العلمي والنهج المنفتح والرؤية المسؤولة للتكنولوجيا.

شركة سكيل للذكاء الاصطناعي (Scale AI): يقع مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية، وتقدم منصة شاملة تركز على البيانات وتوفر برامج تدريب، والتحقق من صحة تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وكانت سيسكو قد شاركت مؤخراً في تمويل السلسلة F لشركة سكيل للذكاء الاصطناعي وكانتأكبر مستثمر استراتيجي في جولة التمويل هذه.

من جانبه، قال ديريك إيديموتو، نائب الرئيس الأول للتطوير المؤسسي في سيسكو للاستثمار: “تمثل خطوتنا الرائدة في إنشاء صندوق استثمار في مجال الذكاء الاصطناعي بقيمة مليار دولار، بمثابة شهادة على التزامنا الراسخ بالقوة التحويلية للذكاء الاصطناعي واعترافاً بقدرته على إعادة تعريف الصناعات حول العالم. ويعكس هذا الصندوق التزامنا الثابت تجاه الذكاء الاصطناعي والابتكار، ورواد الأعمال وأصحاب الرؤى الفذّة الذين يحددون الموجة القادمة من التكنولوجيا.”

هذا وتتمتع سيسكو بتاريخ غني في مجال الابتكار من خلال جهود البحث والتطوير وتنفيذ استثمارات مهمة وعمليات دمج واستحواذ، وعقد شراكات استراتيجية، بالاستناد إلى استراتيجية متعددة الجوانب للبناء والشراء والشراكة والاستثمار والتطوير المشترك. ويستند إعلان اليوم إلى زخم استثمارات سيسكو والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، كما أنه يؤكد على أن الشركة في وضع جيد يؤهلها لمساعدة المؤسسات على استغلال قوة الذكاء الاصطناعي الآمن والموثوق على نطاق عالمي.