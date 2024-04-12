مالك “تيك توك” الصيني يقدم 171 دولارًا للسهم من خارج أمريكا

عرضت شركة “بايت دانس“، المالكة لتطبيق “تيك توك” (TikTok)الصيني، شراء الأسهم التي يملكها موظفيها خارج الولايات المتحدة مقابل حوالي 171 دولارًا لكل سهم، في امتداد واسع لبرنامج إعادة الشراء الذي أطلقته في الولايات المتحدة في مارس الماضي، وفقًا لوثائق داخلية اطلعت عليها صحيفة فايننشال تايمز.

وفي نشرة عالمية للموظفين يوم الأربعاء، قالت “بايت دانس”، الشركة الصينية المالكة لتطبيق “تيك توك”، إنها “تلقت تعليقات مفادها أن بعض الموظفين يرغبون في الحصول على هذه الفرصة لتلبية احتياجاتهم النقدية والسيولة”.

العرض السابق لشراء أسهم موظفي “تيك توك”

عرضت “بايت دانس”، آخر مرة شراء أسهم موظفيها العالميين في ديسمبر الماضي، مقابل 160 دولارًا لكل سهم.

وتبلغ قيمة أسهم الموظفين المخولة في الربع الأول من هذا العام 176 دولارًا، وفقًا لوثائق داخلية اطلعت عليها “فايننشيال تايمز”، مما يعني أن التقييم الداخلي لشركة “بايت دانس”، ربما يكون قد زاد منذ بداية العام، على الرغم من أن هذا لا يأخذ في الاعتبار أي تخفيف لأسهمها.

وعلى الصعيد العالمي، يمتلك الموظفون حوالي 20% من أسهم الشركة. ولدى “بايت دانس”، ما يقرب من 100 ألف موظف خارج الولايات المتحدة.

عدد موظفي تطبيق “تيك توك” الأمريكيين

وذكرت صحيفة “فايننشال تايمز”، سابقًا، أن موظفي “تيك توك” الأمريكيين البالغ عددهم حوالي 7 آلاف، بالإضافة إلى الآلاف من الموظفين السابقين، يدينون بملايين الدولارات كضرائب على أسهم في الشركة لم يتمكنوا من بيعها.

وقد واجه الموظفون في أوروبا، ومنطقة آسيا، والمحيط الهادئ، مشكلات مماثلة، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

تحديات بيع الموطفين لأسهم “تيك توك”

على الرغم من تزايد عدم اليقين بشأن مستقبل “تيك توك” في الولايات المتحدة، ارتفع تقييم “بايت دانس”، من 100 مليار دولار في عام 2020 إلى 268 مليار دولار في ديسمبر 2023.

وتوقع الموظفون الذين حصلوا على أسهم على مدى السنوات القليلة الماضية تحقيق مكاسب غير متوقعة بمجرد صرف أموالهم، لكن “بايت دانس” قيدت الأسهم المباعة للمستثمرين الخارجيين، وعقدت برامج إعادة شراء صغيرة فقط في العام الماضي.

احتمالات فرض حظر أمريكي على “تيك توك”

ومن غير المرجح أيضًا أن يتم إدراج “بايت دانس”، في الأسواق العامة في الولايات المتحدة، أو اتخاذ الترتيبات اللازمة للمستثمرين الخارجيين لشراء جزء كبير من أسهم الموظفين، بينما يدرس مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون قد يؤدي إلى فرض حظر وطني على “تيك توك”، مما يزيد من إضعاف آمال الموظفين في المزيد من السيولة.

وقد أقر مجلس النواب الأمريكي بالفعل التشريع الذي سيؤثر على تطبيق “TikTok”، داخل البلاد ما لم يتم بيعه لشركة غير صينية.

وأحدث عرض لها لشراء أسهم بسعر 170.81 دولارًا للسهم يسمح للموظفين غير الأمريكيين ببيع نصف وحدات أسهمهم المكتسبة، مع المزيد من الأسهم بعد عام.

وتصبح الجوائز التي حصل عليها الموظفون بدلاً من المكافآت النقدية مؤهلة للبيع بعد عام واحد من استحقاقها، وفقًا للمستندات.

وأعلن مُتحدث عن تطبيق ” TikTok”، أن العرض الأخير للأسهم تم إطلاقه بعد شهر واحد فقط من إطلاقه في الولايات المتحدة بسبب “التعقيدات الضريبية” هناك.

وأشاروا إلى أنها ستكون أول صفقة أسهم للموظفين غير الأمريكيين في النصف الأول من عام 2024.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت “بايت دانس”، في بيان:” نحن نلتزم بشدة بمتطلبات قوانين الضرائب الأمريكية”.

صيغة شراء الأسهم غير واضحة

وأطلقت شركة “بايت دانس”، برنامج إعادة الشراء للموظفين الأمريكيين في مارس، لكن الموظفين زعموا أن صيغة الشركة لشراء الأسهم في المخطط كانت “تعسفية” أو “غير واضحة”.

وفي كثير من الحالات، لم يتمكن الأفراد من بيع ما يكفي من الأسهم لتغطية التزاماتهم الضريبية.

قبل إعلان يوم الأربعاء، قال أحد كبار الموظفين السابقين في “TikTok”، والذي كان مقيمًا في أوروبا، إن نقص السيولة للمساهمين العاملين في “بايت دانس”، كان له “حجم تأثير كبير على حياة الناس”.

وأضاف ذلك الشخص أن برنامج إعادة الشراء كان “مغطى بالغموض” لدرجة أن المديرين لم يعرفوا كيفية تقديم المشورة لفرقهم.