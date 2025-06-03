الخطوط الجوية السورية تعود إلى تركيا، وأسعار الدولار وأداء أول يوم للبورصة فيها

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن «الخطوط الجوية السورية» ستبدأ قريباً تسيير رحلات إلى تركيا، وأن خطوط «AJet» التركية ستقوم بتنظيم رحلات منتظمة إلى سوريا.

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن «الخطوط الجوية السورية» ستبدأ، قريباً، تسيير رحلات إلى تركيا، في خطوة متبادلة ستشهد أيضاً قيام خطوط «AJet» التركية بتنظيم رحلات منتظمة إلى سوريا.

وكانت «المديرية العامة للطيران المدني» في تركيا (SHGM) قد منحت إذناً لـ«الخطوط الجوية السورية» بتسيير رحلات من سوريا إلى تركيا.

نقلت تقارير إخبارية سورية إنه بموجب القرار الجديد، ستبدأ الخطوط الجوية السورية رحلاتها إلى مدينة اسطنبول اعتباراً من الثلاثاء القادم في 10 حزيران الجاري، وستكون الرحلات بين سوريا وتركيا بشكل يومي، أي على مدار أيام الأسبوع السبعة، وأضافت أنه من المقرر إقامة حفل خاص في مطار اسطنبول بعد منح إذن تسيير الرحلات للخطوط السورية.

أول جلسة تداول

جاءت الجلسة الأولى من التداول في أول أيام افتتاح البورصة السورية، دون التطلعات، إذ اقتصرت قيمة التداول لما يقارب من 241 مليون ليرة سورية (نحو 26 ألف دولار أميركي)، توزعت على 138 صفقة شملت 75,151 سهماً، مسجّلة ارتفاعاً بنسبة 2.19 في المئة بحسب موقع التلفزيون السوري.

أسعار الدولار

أوضح البنك المركزي السوري أمس أن سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم أمام العملة المحلية يسجل نحو 11.000 ليرة سورية للشراء بينما البيع يكون بسعر 11.110 ليرة سورية.