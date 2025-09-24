ولي العهد السعودي يؤدي صلاة الميت على سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ

أدّى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عقب صلاة العصر اليوم، في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض، صلاة الميت على سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ المفتي العام للمملكة، ورئيس هيئة كبار العلماء، والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، ورئيس المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي بحسب وكالة الأنباء السعودية.

توفي مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 82 عاماً.

وقال الديوان الملكي في بيان “انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح هذا اليوم الثلاثاء الموافق الأول من شهر ربيع الآخر من عام 1447هـ، سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء، والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، ورئيس المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي، وسيصلى على سماحته في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض بعد صلاة العصر هذا اليوم”.

ووجّه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود “أن تقام عليه صلاة الغائب أيضاً في المسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة وجميع مساجد المملكة بعد صلاة العصر هذا اليوم”.

وأضاف البيان “ولقد فقدت المملكة والعالم الإسلامي بوفاته عالماً جليلاً أسهم بجهود كبيرة في خدمة العلم والإسلام والمسلمين”.

ويعد مفتي عام السعودية أرفع منصب ديني وقضائي في المملكة، ويعين بأمر ملكي.

من هو الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ؟

شغل الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ (1362هـ/1943م-1447هـ/2025م) منصب مفتي عام المملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء، ورئيس الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء من 1420هـ/1999م إلى 1447هـ/2025م، وهو ثالث مفتٍ في تاريخ السعودية بعد الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، والشيخ عبدالعزيز بن باز.

حياة عبدالعزيز آل الشيخ ونشأته

ولد عبدالعزيز آل الشيخ، بحسب موقع “سعوديبيديا“، يوم 3 ذي الحجة 1362هـ/30 نوفمبر 1943 في مكة المكرمة، وتوفي والده عام 1370هـ/1951م وهو لم يتجاوز الثامنة، وكان تلميذاً لدى محمد بن سنان الذي حفَّظه القرآن الكريم بعد وفاة والده بثلاثة أعوام.

نشأ آل الشيخ يتيماً، وحفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، وفقد بصره في العشرينيات من عمره، درس العلم الشرعي على مفتي الديار السعودية الأسبق محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وبدأ حياته العملية بالتدريس وعضوية المجالس العلمية بالجامعات، وهو خطيب جامع الإمام تركي بن عبدالله “الجامع الكبير” بالرياض، وأشهر خطباء مسجد نمرة، وله عدة مؤلفات شرعية تشمل: الفتاوى، والعقائد، وأحكام الحلال والحرام، إضافةً إلى كتب أخرى مصنفة من مجموع الفتاوى التي أفتى بها الشيخ في عدد من البرامج والمناسبات المختلفة.

تعليم عبدالعزيز آل الشيخ

درس عبدالعزيز آل الشيخ كتاب التوحيد والأصول الثلاثة، والأربعين النووية على يد مفتي الديار السعودية محمد بن إبراهيم آل الشيخ خلال ست سنوات، امتدت من عام 1374هـ/1955م حتى 1380هـ/1961م، وأخذ علم الفرائض عن مفتي المملكة السابق عبدالعزيز بن باز، وتعلم من عبدالعزيز بن صالح المرشد علم النحو، إضافةً إلى علم الفرائض والتوحيد، كما درس على يد عبدالعزيز الشثري متني “عمدة الأحكام” و”زاد المستقنع”، والتحق في دراسته النظامية بمعهد إمام الدعوة العلمي بالرياض عام 1374هـ/1955م، والتحق بعده بكلية الشريعة بالرياض التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 1380هـ/1961م، وتخرج فيها متخصصاً في العربية وعلوم الشريعة، وذلك في العام الجامعي 1383 – 1384هـ/1964-1965م.

حياة عبدالعزيز آل الشيخ المهنية

في عام 1384هـ/1965م، عُيِّن عبدالعزيز آل الشيخ مدرساً في معهد إمام الدعوة العلمي بالرياض، واستمر فيه ثماني سنوات، قبل أن ينتقل إلى كلية الشريعة بالرياض التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ليعمل فيها أستاذًا مساعدًا عام 1399هـ/1979م، ثم أستاذاً مشاركاً عام 1400هـ/1980م، إضافةً إلى التدريس بالمعهد العالي للقضاء بالرياض، كما أصبح عضواً في عدة مجالس علمية للجامعات السعودية.

ومارس آل الشيخ، إلى جانب أعماله، دور الإشراف والمناقشة في عدد من الرسائل العلمية لطلاب الدراسات العليا في الماجستير والدكتوراه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وكلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، والمعهد العالي للقضاء.

وتولى الإمامة والخطابة في جامع الشيخ محمد بن إبراهيم بدخنة بالرياض بعد وفاة محمد بن إبراهيم عام 1389هـ/1969م، ثم إمامة الجمعة في مسجد الشيخ عبدالله بن عبداللطيف العام الذي يليه، ثم انتقل إلى إمامة جامع الإمام تركي بن عبدالله، وله جهود كبيرة في إلقاء الدروس والمحاضرات، والمشاركة في الندوات والبرامج الدينية الإذاعية والمتلفزة.

مناصب عبدالعزيز آل الشيخ

في عام 1402هـ/1982م، عيِّن عبدالعزيز آل الشيخ إماماً وخطيباً بمسجد نمرة بعرفة، وعضوًا في هيئة كبار العلماء عام 1407هـ/1987م، وفي عام 1412هـ/1991م، أصبح عضواً متفرِّغاً في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمرتبة الممتازة، كما صدر أمر ملكي عام 1416هـ/1995م بتعيينه نائبًا للمفتي العام للمملكة بالمرتبة الممتازة، ثم صدر أمر ملكي بتعيينه مفتياً عاماً للمملكة ورئيساً لهيئة كبار العلماء، ورئيساً للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمرتبة وزير بتاريخ 29 محرم 1420هـ/14 مايو 1999م، بعد وفاة المفتي السابق عبدالعزيز بن باز.

مؤلفات عبدالعزيز آل الشيخ

أنتج عبدالعزيز آل الشيخ عدة مؤلفات في الأحكام الفقهية والعقائد والفتاوى، وغيرها من العلوم الشرعية، منها: كتاب الله عز وجل ومكانته العظيمة، وحقيقة شهادة أن محمداً رسول الله، والجامع لخطب عرفة، بالإضافة إلى عدد من الكتب المتخصصة بالفتاوى التي أجاب عنها الشيخ في برنامج الإفتاء “نور على الدرب”، ومن أبرزها: كتاب من فتاوى العقيدة، ومن فتاوى الطهارة والصلاة، ومن أحكام وفتاوى الزكاة، ومن فتاوى الصيام، ومن فتاوى الحج، ومن فتاوى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، ومن رسائل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، وفتاوى نور على الدرب “كتاب العقيدة”، وفتاوى نور على الدرب “كتاب الطهارة والصلاة”.

وفاة عبدالعزيز آل الشيخ

توفي عبدالعزيز آل الشيخ اليوم الثلاثاء 1 ربيع الآخر 1447هـ/23 سبتمبر/أيلول 2025.