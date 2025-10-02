مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس، اليوم الخميس، منخفضاً بمقدار 33.64 نقطة ليصل إلى مستوى 11495.72 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 6.4 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة –وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 322 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 96 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 148 شركة.

وكانت أسهم شركات الأندية للرياضة، والموسى، وسيسكو القابضة، وإم آي إس، وبترو رابغ، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات بوبا العربية، وجاكو، وولاء، والنهدي، ودار الأركان، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.24% و4.36%، فيما كانت أسهم شركات شمس، وأمريكانا، والأندية للرياضة، وكيان السعودية، وباتك، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم الراجحي، وشركة الاتصالات السعودية stc، والأهلي، والإنماء، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً بمقدار 283.31 نقطة، ليصل إلى مستوى 25306.09 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها (56 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 6 ملايين سهم.