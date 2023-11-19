اشترطت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، شرق السعودية، على المسافرين إلى البحرين توفر الهوية الوطنية “الأصلية” للمواطن الخليجي أو “جواز السفر” لعبور الجسر.

وأوضحت المؤسسة عبر حسابها في منصة “إكس“، أن الهوية الوطنية الرقمية في تطبيق “أبشر” و “توكلنا” حتى وإن ظهر شريط “الباركود” للهوية لا تكفي لعبور الجسر، مما يلزم المسافر إحضار الأصل.

كما نوهت المؤسسة على ضرورة التأكد من صلاحية الهوية الوطنية قبل السفر إلى البحرين عبر جسر الملك فهد، و أن تكون مدة سريان الهوية لا تقل عن 3 أشهر.

يذكر أن المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، قد أعلنت مؤخرا عن بدء تقديم خدمات الدفع الإلكترونية المقدمة عبر تطبيق “جسر” من خلال استخدام بوابات إلكترونية متكاملة وتلقائية التشغيل تمنح المسافرين القدرة على الدفع وعبور بوابات الرسوم في الجانبين بسهولة دون الحاجة إلى التوقف للسداد النقدي.

كما خصصت البث المباشر على تطبيق “جسر” لمعرفة حالة الحركة المرورية على جسر الملك فهد.

يشار إلى أن عدد المسافرين الذين عبروا جسر الملك فهد باتجاه مملكة البحرين، خلال عام 2022، بلغ 23.758.171 مسافرًا؛ فيما بلغ عدد المركبات التي عبرت الجسر 10.706.274 مركبة.

تأكد من حمل أصل الهوية الوطنية أو جواز السفر عند سفرك إلى البحرين. pic.twitter.com/XhLIVUBNwW — المؤسسة العامة لجسر الملك فهد (@K_F_Causeway) November 19, 2023