جاز للخدمات السعودية تنتقل من نمو إلى السوق الرئيسية

يبدأ التداول على أسهم شركة جاز العربية للخدمات في السوق الرئيسية ببورصة السعودية منتقلة من السوق الموازية (نمو) اليوم الخميس 9 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

ونمو هو سوق موازي يتيح للشركات طرح وإدراج أسهمها بمتطلبات أقل من السوق الرئيسية، ويسمح للشركات المتداولة فيه الانتقال بعد سنتين إلى السوق الرئيسية بعد التوافق مع شروط هذه السوق، باستثناء القيمة السوقية.

ويلزم للانتقال للسوق الرئيسية، بحسب موقع “زاوية” التابع لوكالة “رويترز”، أن يبلغ الحد الأدنى لمتوسط القيمة السوقية الإجمالية للشركة الراغبة في الانتقال خلال الأشهر الستة السابقة لتقديم الطلب 200 مليون ريال (53.3 مليون دولار) وتوافر سيولة كافية للأسهم.

ووفق قواعد الإدراج في البورصة السعودية، يبلغ الحد الأدنى للقيمة السوقية للشركة الراغبة في الإدراج في نمو 10 مليون ريال فيما تبلغ هذه القيمة 300 مليون ريال في حال الإدراج في السوق الرئيسية.

نبذة عن جاز (وفق بيانات رسمية وتقارير إعلامية)

تأسست جاز في العام 1992، وتعمل في تصنيع وتجارة المعدات وتقديم خدمات التشغيل لعدة قطاعات بينها النفط، التعدين والكهرباء في السعودية.

وطرحت الشركة حصة 5 بالمئة من أسهمها للاكتتاب مطلع العام 2022 في نمو، وتم تحديد سعر الطرح عند الحد الأقصى للنطاق السعري بين 75- 90 ريال حينها، وتم تغطية الطرح 47.58 مرة وبدء التداول عليها في فبراير/شباط 2022.

وتبلغ القيمة السوقية للشركة حالياً نحو 2.7 مليار ريال.

وحققت الشركة نمو في صافي أرباح النصف الأول من العام الجاري بنسبة 53.4 بالمئة ليسجل 70.1 مليون ريال مقابل 45.7 مليون ريال، بدعم نمو الإيرادات والتوفير في المصاريف التشغيلية.

لدى الشركة عقود بنحو 2.2 مليار ريال سيتم تنفيذها خلال السنتين ونصف المقبلة، وتمثل عملاق النفط أرامكو حالياً حوالي 25 بالمئة من أعمال الشركة.