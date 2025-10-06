السعودية تثبت سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف لآسيا

(وكالات) – أظهرت وثيقة تسعير اطلعت عليها رويترز اليوم الاثنين أن السعودية حددت سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف لشهر نوفمبر/تشرين الثاني للمشترين في آسيا بعلاوة 2.20 دولار فوق متوسط عُمان ودبي دون تغيير عن الشهر السابق.

وكان يُتوقع أن ترفع شركة أرامكو السعودية سعر هذا الخام بمقدار 30 سنتاً للبرميل، بحسب استطلاع شمل شركات تكرير وتجاراً.

ووفقاً لوثيقة تسعير بحسب منصة الطاقة المتخصصة، فقد أبقت أرامكو أسعار بيع الخام العربي الخفيف إلى دول قارة آسيا عند نفس مستويات شحنات أكتوبر/تشرين الأول البالغة 2.2 دولاراً فوق مؤشر دبي/سلطنة عمان.

وكانت أرامكو قد أعلنت يوم 8 سبتمبر/أيلول الماضي عن أسعار البيع الرسمية لشهر أكتوبر/تشرين الأول، التي جاءت عقب قرار مجموعة الثمانية الأعضاء في أوبك+ بدء زيادة الإنتاج تدريجياً، وهو ما انعكس على حركة الأسعار.

ويأتي الإعلان وسط ترقّب واسع في الأسواق العالمية، مع استمرار الضبابية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية، وتذبذب توقعات الطلب، بجانب التحركات المتواصلة لتحالف أوبك+ لضبط الإمدادات النفطية.

سعر برميل النفط السعودي

حدّثت أرامكو سعر برميل النفط السعودي، من الخام العربي الخفيف إلى أوروبا خلال نوفمبر/تشرين الثاني بالخفض بمقدار 1.15 دولارًا إلى 1.35 دولارًا فوق أسعار خام برنت، مقارنة مع 2.5 دولارًا فوق خام برنت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

أما بالنسبة إلى الصادرات إلى أميركا فقد قررت الشركة خفض السعر الرسمي للخام العربي الخفيف السعودي بمقدار 0.5 دولارًا عند 3.70 دولارًا فوق مؤشر آرغوس، مقارنةً بمستوى 4.20 دولارًا خلال أكتوبر/تشرين الأول.

وتعكس هذه التعديلات استجابة الشركة للتحولات المستمرة في أسواق النفط العالمية، والتوازن الدقيق بين مستويات العرض والطلب في ظل القرارات الأخيرة لتحالف أوبك+، بحسب ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

ويظل إعلان أرامكو لأسعار البيع الرسمية للخام السعودي لشهر نوفمبر/تشرين الثاني، محل متابعة دقيقة، خاصة بعد استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق، نتيجة عوامل اقتصادية وجيوسياسية متشابكة.

وتتوافق الأسعار التي أعلنتها شركة أرامكو السعودية مع توقعات التجار -الذين استطلعت وكالة رويترز آراءهم- والذين رجحوا تثبيت أسعار بيع النفط السعودي إلى دول آسيا خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

أعادت دول مجموعة الثمانية الأعضاء في أوبك+ كميات من النفط المخفضة طوعًا؛ إذ بدأت في أبريل/نيسان 2025 زيادة الإنتاج 138 ألف برميل يوميًا، ثم 411 ألف برميل يومياً في أشهر مايو/أيار ويونيو/حزيران ويوليو/تموز، قبل إعلان زيادة الإنتاج في أغسطس/آب بمقدار 548 ألف برميل يومياً.

وقررت السعودية و7 دول أعضاء في تحالف أوبك+ استمرار التخلص من تخفيضات إنتاج النفط الطوعية الإضافية البالغة 1.65 مليون برميل يوميًا، في ضوء أساسيات السوق الجيدة الحالية والتوقعات الاقتصادية العالمية المستقرة.

وأعلنت الدول الثمانية إضافة 137 ألف برميل يومياً في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، خلال اجتماعها الذي عُقِد افتراضيًا يوم الأحد 5 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

كانت الدول الثمانية قد قررت في سبتمبر/أيلول المنصرم إضافة نحو 137 ألف برميل يومياً لإنتاج النفط كل شهر، بدءًا من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ولمدّة 12 شهرًا، للتخلص من تخفيضات الإنتاج الطوعية البالغة 1.65 مليون برميل يوميًا، التي بدأ تنفيذها في مايو/أيار 2023، وكان من المفترض أن تستمر حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2026

وتأتي المستويات الجديدة التي حددتها أرامكو لأسعار البيع الرسمية للخام العربي الخفيف خلال نوفمبر/تشرين الثاني، في وقت تواصل فيه مجموعة الـ8 الأعضاء في أوبك+ مراجعة قراراتها لضبط الإمدادات النفطية عالميًا.

تحالف أوبك+

أكدت الدول الأعضاء في أوبك بلس في اجتماعها الأخير أن وتيرة إعادة كميات الخفض الطوعي ستظل مرهونة بتطورات السوق، مع احتمال أن تكون الكميات الفعلية أقل من الزيادات المُعلنة، كما حدث في أكتوبر/تشرين الأول.

وتشارك المملكة العربية السعودية -من خلال ذراعها القوية أرامكو- بخفض طوعي كبير يصل إلى 1.5 مليون برميل يومياً، مع الاستمرار في الالتزام بتعهداتها داخل تحالف أوبك+.

في المقابل، تواصل أرامكو تلبية احتياجات عملائها في آسيا وأوروبا وأمريكا، مع تقديم حوافز سعرية وضمانات تجارية تجعل من الخام العربي الخفيف منافساً رئيساً في الأسواق العالمية.