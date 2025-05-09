قناة السويس تستعيد جاهزيتها لعبور السفن

أعلن رئيس هيئة قناة السويس عن “تطورات إيجابية” في الأوضاع الأمنية بالبحر الأحمر بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار في اليمن بوساطة عُمانية، ودعا شركات الشحن إلى استئناف الملاحة عبر القناة تدريجياً.

وخلال اجتماع مع ممثلي كبرى شركات الشحن، أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس على أهمية تضافر الجهود لتأمين الملاحة وأشار إلى جاهزية القناة لتقديم خدمات متكاملة.

وطالبت شركات الشحن بحوافز اقتصادية وتخفيضات على رسوم العبور، بالإضافة إلى التفاوض لخفض أقساط التأمين. وأكدت الشركات الكبرى أن قناة السويس تظل خياراً استراتيجياً على المدى الطويل، وأن استمرار الاستقرار الأمني هو العامل الحاسم في عودتها، خاصة مع ارتفاع تكاليف الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح.

وقد تأثرت إيرادات القناة سلباً بسبب اضطرابات الملاحة، وتسعى الهيئة لتقليل التكاليف العالمية للنقل البحري وتطوير خدماتها.