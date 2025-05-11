فريق التحرير by فريق التحرير

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 5.8 مليار ريال قيمة اتفاقية تمويل أريب كابيتال مع البنك الأهلي

تأتي الاتفاقية في إطار خطة أريب كابيتال التوسعية للاستثمار في القطاع العقاري

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت شركة “أريب كابيتال“، المتخصصة في إدارة الصناديق العقارية، عن توقيعها اتفاقية تمويل جديدة مع “البنك الأهلي السعودي” بقيمة 5.8 مليار ريال، وذلك لتعزيز قدراتها التمويلية في تنفيذ مشاريعها الاستثمارية الطموحة في السوق العقاري السعودي.

وتأتي هذه الاتفاقية كخطوة استراتيجية تدعم جهود الشركة في توسيع محفظتها الاستثمارية، وتطوير مشاريع عقارية مبتكرة تلبي احتياجات السوق المحلي، بما يسهم في تحقيق عوائد مجزية للمستثمرين ويعزز مكانتها كشركة إدارة أصول رائدة في قطاع الصناديق العقارية.

وأكدت “أريب كابيتال” أن هذه الاتفاقية تعكس ثقة البنوك الرائدة في المملكة، وفي مقدمتهم “البنك الأهلي السعودي”، في كفاءة أدائها وقدرتها على إدارة وتنفيذ المشاريع الاستثمارية النوعية، خاصة في القطاعات العقارية الواعدة.

يُذكر أن “أريب كابيتال” ومقرها الرئيسي في الرياض، تُعد من أبرز الشركات المتخصصة في إدارة الأصول العقارية وتبلغ قيمة الأصول تحت إدارتها أكثر من 20 مليار ريال، والشركة خاضعة لرقابة هيئة السوق المالية السعودية (ترخيص رقم 30 – 08119)، وهي تسعى إلى تقديم حلول استثمارية مبتكرة تساهم في تنمية القطاع العقاري بالمملكة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...