تجمع الإجازات الرسمية في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي مزيجاً من الاحتفالات الدينية والوطنية.

تستند المناسبات مثل اليوم الوطني لكل بلد على حدة إلى مناسبة تاريخية ويتم الاحتفال بها في تاريخ محدد كل عام، وفق البلد.

من ناحية أخرى، تستند الاحتفالات الدينية، مثل عيد الأضحى وعيد الفطر، إلى التقويم القمري ويتغير التاريخ كل عام.

والدليل أدناه هو بمثابة دليل إرشادي فقط، والمواعيد الدقيقة والاحتفالات عرضة للتغيير اعتماداً على رؤية الهلال والقرارات الحكومية في كل بلد.

العطلات في الإمارات

في ما يأتي القائمة الكاملة لأيام العطل في دولة الإمارات للعام 2023، وتعتمد المناسبات الإسلامية على رؤية الهلال، وقد تختلف تواريخها الميلادية بحسب الرؤية.

وفي ما يلي العطلات الرسمية التي أقرتها حكومة الإمارات للعام 2023، وتشمل القطاعين العام والخاص:

رأس السنة الميلادية: يوم واحد في 1 كانون الثاني / يناير 2023

عيد الفطر: أربعة أيام من 29 رمضان إلى 3 شوال 1444

وقفة عرفة وعيد الأضحى: أربعة أيام من 9-12 ذو الحجة 1444

رأس السنة الهجرية يوم واحد (في 1 محرم 1445) 21 تموز / يوليو 2023

المولد النبوي الشريف يوم واحد (12 ربيع الأول 1445) 29 أيلول / سبتمبر 2023

اليوم الوطني: يومان، 2-3 كانون الأول / ديسمبر.

السعودية

في ما يأتي القائمة الكاملة لأيام العطل في المملكة العربية للعام 2023، وتعتمد المناسبات الإسلامية على رؤية الهلال، وقد تختلف تواريخها الميلادية بحسب الرؤية.

يوم التأسيس : 23 شباط / فبراير 2023

عيد الفطر : من 29 رمضان إلى 3 شوال 1444 (الموافق 20 – 23 نيسان / أبريل 2023).

وقفة عرفات : 9 ذو الحجة 1444 (الموافق 27 حزيران / يونيو 2023).

عيد الأضحى : 10-12 ذو الحجة 1444 (الموافق 28 – 30 حزيران / يونيو 2023).

اليوم الوطني : 23 أيلول / سبتمبر 2023.

قطر

رأس السنة الميلادية : يوم واحد في 1 كانون الثاني / يناير 2023.

اليوم الرياضي : 14 شباط / فبراير 2023.

عيد الفطر : من 29 رمضان إلى 3 شوال 1444 (الموافق 20 – 23 نيسان / أبريل 2023).

وقفة عرفات : 9 ذو الحجة 1444 (الموافق 27 حزيران / يونيو 2023).

عيد الأضحى : 10-12 ذو الحجة 1444 (الموافق 28 – 30 حزيران / يونيو 2023).

سلطنة عمان

تولي السلطان مقاليد الحكم : 11 كانون الثاني / يناير 2023.

ذكرى الإسراء والمعراج : 18 شباط / فبراير 2023.

عيد الفطر : من 29 رمضان إلى 3 شوال 1444 (الموافق 20 – 23 نيسان / أبريل 2023).

رأس السنة الهجرية : 19 تموز / يوليو 2023.

يوم النهضة العمانية : 23 تموز / يوليو 2023.

عيد المولد النبوي الشريف : 27 أيلول / سبتمبر 2023.

العيد الوطني : 18 تشرين الثاني / نوفمبر 2023.

البحرين

عيد الفطر : من 29 رمضان إلى 3 شوال 1444 (الموافق 20 – 23 نيسان / أبريل 2023). وقفة عرفات : 9 ذو الحجة 1444 (الموافق 27 حزيران / يونيو 2023). عيد الأضحى : 10-12 ذو الحجة 1444 (الموافق 28 – 30 حزيران / يونيو 2023). عيد العمل : 1 أيار / مايو 2023. رأس السنة الهجرية : 21 تموز / يوليو 2023. عيد المولد النبوي الشريف : 29 أيلول / سبتمبر 2023. العيد الوطني : 16 كانون الأول / ديسمبر 2023.

الكويت

ذكرى الإسراء والمعراج : 18 شباط / فبراير 2023.

اليوم الوطني : 25 – 26 شباط / فبراير 2023.

عيد الفطر : من 29 رمضان إلى 3 شوال 1444 (الموافق 20 – 23 نيسان / أبريل 2023).

وقفة عرفات : 9 ذو الحجة 1444 (الموافق 27 حزيران / يونيو 2023).

عيد الأضحى : 10-12 ذو الحجة 1444 (الموافق 28 – 30 حزيران / يونيو 2023).

رأس السنة الهجرية : 21 تموز / يوليو 2023.

عيد المولد النبوي الشريف : 29 أيلول / سبتمبر 2023.