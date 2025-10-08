100 ألف دولار ستردها شركة استشارية لاستخدامها الذكاء الاصطناعي في تقرير

كشفت تقارير صحفية أن شركة استشارات عالمية سترد قرابة 100 ألف دولار للحكومة الاسترالية بسبب استخدام الذكاء الاصطناعي في تقرير استشاري تضمن إشارات ملفقة بالاستناد إلى مصادر وهمية. وبعد أن نُشر التقرير على الموقع الإلكتروني لوزارة العمل الأسترالية في يوليو. ونُشرت نسخة منقحة بهدوء يوم الجمعة الماضي الموافق لـ 3 أكتوبر، وبعدها بعد أن صرّح كريس رادج، الباحث في قانون الصحة والرعاية الاجتماعية بجامعة سيدني، بأنه نبه وسائل الإعلام إلى أن التقرير “مليء بالمراجع الملفقة”. وقالت الوزارة في بيان لها يوم الثلاثاء إن ديلويت راجعت التقرير المكون من 237 صفحة، وأكدت أن بعض الحواشي والمراجع غير صحيحة. تتضمن النسخة المنقحة من التقرير إفصاحًا عن استخدام نظام لغة ذكاء اصطناعي توليدي، Azure OpenAI، في إعداده. كما تحذف الاقتباسات الملفقة المنسوبة إلى قاضٍ في محكمة اتحادية، والإشارات إلى تقارير غير موجودة منسوبة إلى خبراء في القانون وهندسة البرمجيات. وأشارت ديلويت في قسم “تحديث التقرير” إلى أن النسخة المحدثة، المؤرخة في 26 سبتمبر، حلت محل التقرير المنشور في يوليو.

في أواخر أغسطس، أفادت صحيفة “أستراليان فاينانشال ريفيو” لأول مرة أن الوثيقة تحتوي على أخطاء متعددة، مشيرةً إلى أن رودج هو الباحث الذي حدد الأخطاء الواضحة الناتجة عن الذكاء الاصطناعي.

اكتشف رودج أخطاء التقرير عندما قرأ جزءًا ينص بشكل غير صحيح على أن ليزا بيرتون كروفورد، أستاذة القانون العام والدستوري في جامعة سيدني، قد ألّفت كتابًا وهميًا بعنوان خارج نطاق تخصصها.

وقال رودج لوكالة أسوشيتد برس يوم الثلاثاء: “أدركتُ على الفور أنه إما من نسج خيال الذكاء الاصطناعي أو أنه سرٌّ خفيّ، لأنني لم أسمع بالكتاب من قبل، وبدا سخيفًا”.

ستُصدر ديلويت ردًا جزئيًا لحكومة ألباني بعد اكتشاف أخطاء في مراجعة امتثال بقيمة 440 ألف دولار أعدتها لإدارة التوظيف وعلاقات العمل، والتي استخدمت أداة ذكاء اصطناعي توليدية في صياغتها. التقرير، الذي كُلِّف بإعداده في ديسمبر 2024 لتقييم إطار الامتثال المُستهدف للوزارة وأنظمة تكنولوجيا المعلومات ذات الصلة، كشف في البداية عن عيوب خطيرة، لكن تبيّن لاحقًا أنه يحتوي على العديد من المراجع غير الصحيحة أو غير الموجودة.