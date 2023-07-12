



أحصت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عدد المصانع في المملكة حتى نهاية الربع الأول من عام 2023، بأكثر من 10 آلاف مصنع، برأس مال يقدر بـ 1.432 تريليون ريال.





وأبانت الوزارة، في النشرة الخاصة بمؤشرات القطاع الصناعي خلال الربع الأول من عام 2023 أن حجم استثمار المصانع العاملة في تصنيع المنتجات الكيميائية يأتي في المرتبة الأولى، تليها مصانع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، ثم مصانع الفلزات القاعدية.





وأوضحت أن المصانع الوطنية تتصدر المصانع حسب نوع الاستثمار بأكثر من 83.5% تليها المصانع الأجنبية بنسبة 8.5%، ثم المصانع ذات الاستثمار المشترك بنسبة 8%، في حين سجلت منطقة الرياض النسبة الكبرى من إجمالي عدد المصانع بنحو أكثر من 4 آلاف مصنع، تليها المنطقة الشرقية بعدد يقارب ألفين وخمسمائة مصنع، ثم منطقة مكة المكرمة بأكثر من ألفين.





ولفتت إلى أن المصانع الصغيرة تمثل النسبة الكبرى من إجمالي المصانع حتى نهاية الفترة، حيث بلغت أكثر من 5 آلاف مصنع، تليها المصانع المتوسطة بواقع يتخطى 4 آلاف مصنع، ثم المصانع الكبيرة التي سجلت 824 من إجمالي المصانع.





وبلغت نسبة الاستثمار الأجنبي في مصانع المملكة 8.5% من إجمالي المصانع القائمة، حيث يبلغ عدد المصانع الأجنبية في المملكة 920 مصنعًا، بحجم استثمارات يبلغ 71,283 مليار ريال.



تُقدم وزارة #الصناعة_والثروة_المعدنية من خلال النشرة الربعية أرقاماً تفصيلية، ومعلومات شاملة عن أبرز مؤشرات القطاع الصناعي خلال الربع الأول من العام 2023م. — وزارة الصناعة والثروة المعدنية (@mimgov) July 12, 2023