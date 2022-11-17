ولي عهد دبي يلتقي أوائل الثانوية العامة ويوجه بمنح دراسية للمتفوقين

التقى الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بحضور الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في أبراج الإمارات في دبي، المتفوقين من أوائل الثانوية العامة من مدارس القطاعين الحكومي والخاص في دبي للعام الدراسي 2021/2022.

وحسب بيان للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، حصلت “أريبيان بيزنس” على نسخة منه، يأتي اللقاء في إطار حرص ولي عهد دبي على تحفيز الطلاب على مواصلة التميز والعمل على تنمية قدراتهم، لتلبية احتياجات قطاعات دبي الاستراتيجية وأولوياتها المستقبلية ورفع معدلات التوطين من خلال تهيئة كوادر إماراتية رائدة في مختلف المجالات.

وخلال اللقاء أكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن دبي ودولة الإمارات تُولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع التعليم باعتباره إحدى الركائز الأساسية لتطور المجتمعات.

وأشار إلى أن دعم المتفوقين ضمن مختلف المجالات يأتي في إطار رؤية وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالاستثمار في الإنسان وتعزيز قدراته من خلال التعلُّم المستمر وتعزيز دور التكنولوجيا في خدمة العملية التعليمية، وضمان أفضل الممارسات التربوية لبناء جيل يملك مهارات العصر ويتقنها.

التقيت في أبراج الإمارات أوائل الطلبة المتفوقين من الثانوية العامة في دبي، ووجهنا بتوفير كل الدعم لهم لمواصلة دراساتهم في جامعات عالمية مرموقة … يولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التعليم اهتماما خاصا ورؤيته قائمة على تحفيز الطاقات وتكريم المبدعين. pic.twitter.com/dGkmJicu7x — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) November 17, 2022

وأكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن نموذج دبي التنموي وإنجازاتها العالمية هي ثمار قيادة أوجدت بيئة داعمة للمتفوقين والمبدعين.

وقال: “الكوادر الإماراتية عماد كل تنمية حقيقية وضمانة نجاحها، ونحن في دبي ملتزمون بالارتقاء بإمكاناتهم وتعزيز مشاركتهم فيها.. وأدعو المتفوقين وجميع الخريجين إلى استكمال دراساتهم في تخصصات علمية تضيف قيمة نوعية لاحتياجات سوق العمل.. فنحن نرى فيكم المستقبل.. ونحرص دائماً على توفير كل الإمكانيات لدعم مسيرتكم والاستثمار في قدراتكم لتكتبوا بتفوقكم فصولاً جديدة في سجل تميزّ دبي وريادتها”.

منح دراسية

يأتي لقاء الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بالمتفوقين من أوائل طلبة الثانوية العامة في مدارس القطاعين الحكومي والخاص في دبي بعد تفعيل منظومة تكريم ورعاية الطلبة الأوائل في الإمارة والتي أعلن عنها في وقت سابق، والمعنية بتمكين الشباب وأصحاب المواهب والكفاءات العلمية من مختلف أنحاء العالم، وتعزيز جهود الارتقاء بالكوادر الإماراتية وقدراتها خاصة في القطاعات الاستراتيجية.

وتشتمل المنظومة على مزايا تقديرية وتحفيزية توفر لنخب الطلبة فرصًا للمنح الأكاديمية ومكافآت مالية، حيث يتوافر للطلبة الإماراتيين إمكانية الالتحاق ببعثات دراسية داخل وخارج الدولة ضمن أرقى الجامعات العالمية مع أولوية التوظيف للطلبة الذين حققوا المراتب الخمس الأولى في كل منهاج، كما يحصل الطلبة المقيمون على تسهيلات مادية لدى أفرع الجامعات الدولية في المناطق الحرة، وأولوية إصدار الإقامة الذهبية لهم ولأسرهم.

منهجية توحيد النتائج

ولضمان المنافسة العادلة في احتساب التفوق ضمن مختلف المناهج الدراسية، تم تطبيق نظام إلكتروني ذكي لاحتساب وحصر نتائج الثانوية العامة في الإمارة، وإسنادها إلى منهجية علمية توحد نتائج المناهج الدراسية على تنوعها، وتحدد أوائل إمارة دبي، وذلك بالتنسيق بين هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي والمدارس الحكومية والخاصة، حيث تم تطوير هذه المنظومة وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأظهرت النتائج حصر 50 طالباً وطالبة من خريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022، منهم 25 طالباً إماراتياً و25 طالباً مقيماً، من مختلف المناهج التعليمية المستهدفة، حيث تم البدء بحصر نتائج خريجي المدارس الحكومية والخاصة في المنهاج الوزاري، ومن ثم نتائج الطلبة المتفوقين في المنهاج الأمريكي – المستوى المتقدم، ومنهاج البكالوريا الدولية، وكان آخرها نتائج خريجي المنهاج البريطاني التي صدرت في أواخر شهر أغسطس 2022 وتشمل الدفعة خريجي مسار الصف الثاني عشر للحاصلين على اعتماد وزارة التربية والتعليم للتخرج، وخريجي الصف الثالث عشر.