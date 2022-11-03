ولي العهد يطلق أول علامة سعودية للسيارات الكهربائية باستثمارات أجنبية 562 مليون ريال

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة ، اليوم، عن إطلاق شركة “سير”Ceer، أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة العربية السعودية.

ويتماشى إطلاق الشركة مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التي تركز على :

إطلاق وتمكين القطاعات الواعدة لتنويع مصادر الاقتصاد السعودي وفقاً لأهداف رؤية 2030،

تحقيق أهداف المملكة في تخفيض انبعاثات الكربون والمحافظة على البيئة تعزيزاً للتنمية المستدامة.

وقال سمو ولي العهد: “إن إطلاق شركة “سير” لا يهدف إلى بناء علامة تجارية للسيارات في المملكة فحسب؛ بل يدعم تمكين قطاعات استراتيجية متعددة تدعم تطوير المنظومة الصناعية الوطنية، وتسهم في جذب الاستثمارات المحلية والدولية، الأمر الذي من شأنه استحداث العديد من فرص العمل للكفاءات المحلية، وتوفير فرص جديدة للقطاع الخاص، بما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال العقد المقبل، وذلك تحقيقاً لاستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في المساهمة بدفع عجلة النمو الاقتصادي تماشيا مع رؤية 2030.”

30 ألف وظيفة و562 مليون ريال استثمارات أجنبية

ومن أبرز أهداف شركة “سير”:

جذب “سير” استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 562 مليون ريال لدعم الاقتصاد الوطني.

مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر تصل إلى 30 مليار ريال.

توفير لـ 30 ألف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر بحلول عام 2034.



وستعمل “سير” ضمن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، حيث ستقوم الشركة بتصميم وتصنيع وبيع السيارات الكهربائية المزودة بأنظمة تقنية متقدمة، كخاصية القيادة الذاتية، في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك سيارات السيدان وسيارات الدفع الرباعي .

شركة “سير”

تُعد شركة “سير” مشروعاً مشتركاً بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة “فوكسكون “،

ستحصل “سير” على تراخيص تقنية المكونات المتعلقة بالسيارات الكهربائية من شركة “بي إم دبليو” لاستخدامها في تطوير المركبات.

· ستُطوّر شركة “فوكسكون ” النظام الكهربائي للسيارات، والتي سيتم تصميمها وتصنيعها بالكامل داخل المملكة.

ستخضع السيارات لفحص الجودة وفق أعلى المقاييس العالمية، ومن المقرّر أن تكون سيارات شركة “سير” متاحة للبيع خلال عام 2025.

تصنيع سيارات كهربائية متميزة

وأكّد يونغ ليو رئيس مجلس إدارة فوكسكون أهمية هذه الشراكة قائلاً: “أعبّر عن سعادتي الكبيرة بهذه الشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة لإنشاء شركة سيارات جديدة تركّز على تصميم وتصنيع السيارات الكهربائية في المملكة العربية السعودية. وسنستثمر خبراتنا في فوكسكون لدعم “سير” في تصنيع سيارات كهربائية متميزة في أنظمتها التقنية، كنظام القيادة الذاتية. ونهدف لتعزيز مفهوم السيارات الكهربائية وزيادة عدد مُستخدميها، وهذا ما ستفعله “سير” في المملكة والمنطقة ككل”.

HRH Crown Prince announced today the launch of @Ceer, the first Saudi electric vehicle brand.



The launch is in line with the #PIFstrategy 2021-2025 to unlock the capabilities of promising sectors locally.#DrivingTheFuture#PIF



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