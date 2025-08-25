ولي العهد السعودي يتوج فريق “فالكونز” بطلاً لكأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025

شهدت العاصمة الرياض مساء الأحد ختام بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، حيث توّج ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود فريق “فالكونز” بكأس البطولة بعد تصدره الترتيب النهائي برصيد 5200 نقطة، ليحصد الجائزة الكبرى البالغة 7 ملايين دولار من إجمالي جوائز تخطت 70 مليون دولار، في سابقة تعد الأضخم بتاريخ الرياضات الإلكترونية على مستوى العالم. وتأتي استضافة المملكة للبطولة ضمن الإستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية التي أُطلقت عام 2022، والتي تهدف إلى بناء قطاع عالمي تنافسي يساهم بما يصل إلى 50 مليار ريال في الناتج المحلي بحلول 2030، وتوفير 39 ألف وظيفة، إلى جانب دعم الشركات الناشئة وجذب الاستثمارات الدولية. من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية رالف رايشرت أن البطولة رسخت موقع المملكة كوجهة عالمية بارزة، بفضل جودة التنظيم وتنوع المنافسات والحضور الجماهيري الكبير، إضافة إلى المتابعة الواسعة عبر المنصات الرقمية. واستمرت المنافسات سبعة أسابيع بمشاركة 2000 لاعب محترف من 200 نادٍ يمثلون 100 دولة، تنافسوا في 25 بطولة لأشهر الألعاب العالمية. وسجل الحدث أرقامًا قياسية شملت نمو مبيعات التذاكر بنسبة 53%، وارتفاع الطلب على المحتوى بنسبة 40%، وزيادة المبيعات الدولية بنسبة 64%. كما بثت المنافسات بـ 35 لغة إلى أكثر من 100 دولة، وحققت أكثر من 750 مليون مشاهدة رقمية بإجمالي 350 مليون ساعة متابعة. واستقبلت منطقة “بوليفارد رياض سيتي” أكثر من 3 ملايين زائر طوال أيام الحدث، فيما أُقيمت على هامش البطولة أكثر من 1500 فعالية ثقافية وترفيهية ومجتمعية أضافت بعدًا تفاعليًا للحدث. وبهذا الاختتام، تثبت الرياض موقعها المتقدم كعاصمة عالمية للرياضات الإلكترونية، بما يضيف إلى رصيد السعودية من الإنجازات الدولية ويعزز حضورها في صناعة الترفيه والابتكار الرقمي.

مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية تطلق رسميًا بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية pic.twitter.com/qIDSQSXi3H — أريبيان بزنس (@AB_Arabic) August 23, 2025