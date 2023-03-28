وثق مقطع فيديو لحظة وقوع حادث مروري في عقبة شعار بمنطقة عسير جنوب غرب السعودية وذلك أثناء التغطية المباشرة للحادث المروري المروع الذي وقع مساء أمس الإثنين وأودى بحياة 20 شخصاً وإصابة العشرات.

ونشرت قناة “الإخبارية“، عبر تويتر، مقطع فيديو يوثق تواجد عديد من السيارات في موقع الحادث المروري، موضحة أنه “لسوء أعمال الصيانة.. وقوع حادث مروري على الهواء في موقع حادث الحافلة أثناء تغطية مراسل #الإخبارية”.

فيديو | لسوء أعمال الصيانة.. وقوع حادث مروري على الهواء في موقع حادث الحافلة أثناء تغطية مراسل #الإخبارية #نشرة_التاسعة pic.twitter.com/7m9Wm9rK6y — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 27, 2023

ولقي 20 شخصاً مصرعهم وأصيب 29 في حادث لحافلة نقل ركاب (باص) وقع عصر الإثنين بعقبة شعار شمال عسير. وقالت مصادر إنه تم إغلاق العقبة لتسهيل مرور فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر لموقع الحادث المروع.

وأغلب ركاب الحافلة مقيمون في المنطقة وكانوا متوجهين إلى مكة المكرمة. وتم نقل الجثث والمصابين إلى المستشفيات في حين لا تزال الجهات المختصة تحقق في أسباب وقوع الحادث.

مرور أكثر من عام على خطة صيانة لم تنفذ

ذكرت صحيفة “الوطن” المحلية أن حادث عقبة شعار بعسير أعاد للأذهان حوادث أخرى مماثلة وقعت خلال العامين الأخيرين، ورغم مرور أكثر من عام على الإعلان عن خطة لصيانة العقبة التي يصفها الكثيرون بـ “المتهالكة” إلا أن هذه الخطة تعثرت ولم تر النور.

وكانت مقاطع فيديو قد ظهرت لبعض الجثث والمصابين بعد الحادث في مشهد مأساوي، فيما تداول البعض مراحل مشروع إعادة تأهيل عقبة شعار الرابطة بين أبها ومحايل التي أعلن عنها في سبتمبر/أيلول 2021 إلا أنه حتى الآن لم يتم البدء فيها.

عقبة ينقصها الكثير

يؤكد كثيرون أن عقبة شعار بعد أكثر من 40 عاماً على افتتاحها فإنها تحتاج إلى كثير من الأمور الهامة في مقدمتها صيانة أعمدة الكباري والجسور، وإلى توسعة الطريق وإلى إنشاء أماكن إضافية جانبية لأي عطل أو حادث، فضلا عن حاجتها لإنارة مكتملة مثل عقبة الباحة وإلى البحث عن طريق آخر مساعد للطلوع أو النزول وإلى طريق آخر للسيارات الكبيرة.

وكان أمير عسير الأمير تركي بن طلال قد وجه، في ديسمبر/كانون الأول 2022، باستكمال مشروع صيانة طريق عقبة شعار، الرابطة بين أبها ومحايل الذي تتابعه هيئة تطوير عسير.

وأكدت الصحيفة أن أهالي عسير يطالبون باعتماد وإنشاء عقبة رديفة لشعار، وإعادة مشروع ازدواجية أسفل شعار، وإنشاء ميزان لقياس حمولة الشاحنات، وصيانة الإسفلت الذي أصبح متهالكاً.