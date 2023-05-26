وفاة محمد جمال صاحب أغنية سوريا يا حبيبتي عن 89 عاماً

توفي المطرب اللبناني الكبير محمد جمال عن 89 عاماً بعد مسيرة طويلة حافلة بالنجاحات والأغنيات التي صنعت نجوميته في الوطن العربي، في أحد مستشفيات لوس أنجليس الأميركية حيث أمضى 42 عاماً.

الفنان الراحل محمد جمال واسمه الأصلي جمال الدين محمد تفاحة من مواليد طرابلس اللبنانية في عام 1934، تفتحت عيناه على عود والده، وأول ما أراده العمل في مصر فسافر إليها معتمداً على موهبة متميزة ووسامة لافتة ما جعله سريعاً أحد الممثلين في عدد من الأفلام أولها الذي جمعه برشدي أباظة، توفيق الدقن، وماهر العطار بعنوان: “الأرملة الطروب”.

تعاون مع العديد من الشعراء الكبار بالإضافة إلى أنه قام بتلحين العديد من الأغاني لفنانات كبار مثل صباح ونجاح سلام والمطرب السوري مروان حسام الدين وتعاون مع الرحابنة.

اشتهرت أغاني جمال في سبعينيات القرن العشرين، وفي أوائل الثمانينيات هاجر إلى الولايات المتحدة بسبب الحرب الأهلية اللبنانية. وكان جمال قد تزوج خلال شبابه من الفنانة الاستعراضية طروب.

ومن بين أبرز الأغاني التي قدمها محمد جمال أغنية سوريا يا حبيبتي وبدي شوفك كل يوم وآه يا إم حمادة،