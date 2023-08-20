مويضي المطيري by مويضي المطيري

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وفاة عروس سعودية بالبوسنة خلال شهر العسل .. والزوج يوضح السبب

مويضي المطيري by مويضي المطيري

توفيت عروس من حائل أثناء قضائها شهر العسل في البوسنة إثر إصابتها بسكتة قلبية، بعد مرور أسبوع واحد فقط على زفافها.

وأثارت وفاة العروس الراحلة “بثينة شايع ناصر القبّاع” أثناء قضائها شهر العسل في البوسنة حالة من الحزن على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، ودشن مغردون هاشتاغ #بثينة_القباع، وانهالت التعليقات التي تضمنت الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وتداول مغردون فيديو للعريس عبداللطيف العامر عبر حسابه على منصة إكس وهو يرثيها بكلمات مؤثرة قائلا: “الحمد لله قدَّر الله وما شاء فعل… الله يثبّتها عند السؤال.. إنني فقدت شخصاً غالياً”.

وأضاف في تغريدة أخرى عبر حسابه على إكس: ‏اللهم بشر زوجتي بقبول دعائنا وأسعدها به سعادة لا نهاية لها يا رب العالمين”.

وقال المدرب معاذ العامر: إن العروس بثينة القباع؛ تعرَّضت لسكتة قلبية بعد أن شعرت بتعبٍ في أحد الأماكن العامة في البوسنة، حيث كانت تقضي شهر العسل برفقة زوجها، وتمّ نقلها للمستشفى الذي أكّد وفاتها”.

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