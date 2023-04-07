وفاة النجمة المصرية شيرين الطحان

غيب الموت الممثلة والإعلامية المصرية شيرين الطحان، فجر اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 47 عاماً بعد صراع مع مرض عضال.

ونعت نقابة المهن التمثيلية المصرية شيرين الطحان وقالت في بيان “تنعى نقابة المهن التمثيلية، ببالغ الحزن والأسى، الفنانة والاعلامية/ شيرين الطحان وتتقدم النقابة بخالص التعازي لأسرة الراحلة، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا اليه راجعون. وسيُصلى صلاة الجنازة غداً عقب صلاة الجمعة بمسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس”.

ونعاها عدد من زملائها عبر مواقع التواصل الاجتماعي منهم الممثل صلاح عبد الله والممثلة سهر الصايغ والممثل يوسف الشريف والمذيعة إيمان الحصري.

مرض السرطان

كان بعض أصدقاء الراحلة قد كشفوا، في مارس/آذار الماضي، عن خضوعها للعلاج داخل أحد المستشفيات، وناشدوا محبيها الدعاء لها بالشفاء.

وكانت الوعكة الصحية التي مرت بها في أيامها الأخيرة مفاجئة للجمهور، إذ أخفت الراحلة إصابتها بمرض السرطان، قبل أن يتم الكشف عنه فيما بعد.

وتواجدت شيرين داخل المستشفى ما يقرب من شهر كامل وسط تدهور لوظائف الجسم الحيوية، حتى الإعلان عن رحيلها في النهاية، وسط حزن كبير للمحيطين بها.

ولم تشارك شيرين الطحان، في السنوات الأخيرة، أي أعمال فنية، حيث كان آخر ظهور لها قبل نحو ست سنوت حينما ظهرت في مسلسل “رمضان كريم” الذي عرض في 2017.

وتوفيت بعد يوم واحد من إعلان نقابة الممثلين عن تكفل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالمصاريف الخاصة بعلاجها، في ظل استنزاف رحلة علاجها الطويلة لموارد أسرتها المالية.

من هي شيرين الطحان؟

ولدت شيرين الطحان في العام 1976 وتخرجت من كلية التجارة، وبدأت العمل كمذيعة في قناة النيل للمنوعات، التابعة للتلفزيون المصري الحكومي، قبل أن تتجه إلى التمثيل.

وشاركت في مسلسلات عدة منها “رقم مجهول” و”اسم مؤقت” و”الركين” و”السبع وصايا” و”رمضان كريم”، كما شاركت في أفلام سينمائية منها “أعز أصحاب”، وقدمت برنامج “ممنوع الاقتراب” على قناة “نايل لايف” بالتلفزيون المصري.

ومن المقرر أن تشيع جنازة شيرين الطحان بعد صلاة الجمعة من مسجد فاطمة الشربتلي بالقاهرة الجديدة.