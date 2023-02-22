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Posted inأخبار أريبيان بزنس

شركة أرامكو روان للحفر تعلن وظائف شاغرة للسعوديين

طرحت شركة أرامكو روان للحفر وهي مشروع مشترك بين أرامكو وشركة فالاريس الأمريكية للحفر البحري وظائف شاغرة للسعوديين والسعوديات

تمتلك شركة أرامكو روان للحفر أسطولًا من منصات الحفر ذات المواصفات المتميزة في المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للنفط الخام في العالم

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شركة أرامكو روان للحفر هي مشروع مشترك بين شركة أرامكو وشركة فالاريس للحفر البحري

أعلنت شركة أرامكو روان للحفر وهي مشروع مشترك بين شركة أرامكو السعودية وشركة فالاريس الأمريكية للحفر البحري عن توفر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات للعمل في عدة مدن سعودية.

واشترطت شركة أرامكو روان للحفر أن يحمل المتقدمون الجنسية السعودية.

المسميات الوظيفية

مهندس بحري، ومدير فني، ومشغل راديو، ومختص لوجستي، وعامل حفر، ورستابوت، ومختص عقود أول، ومختص مشتريات.

طريقة التقديم

أوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي (اضغط هنا).

وتشغل شركة أرامكو روان للحفر أسطولاً من منصات الحفر ذات المواصفات المتميزة في المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للنفط الخام في العالم.

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