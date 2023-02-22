شركة أرامكو روان للحفر تعلن وظائف شاغرة للسعوديين

أعلنت شركة أرامكو روان للحفر وهي مشروع مشترك بين شركة أرامكو السعودية وشركة فالاريس الأمريكية للحفر البحري عن توفر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات للعمل في عدة مدن سعودية.

واشترطت شركة أرامكو روان للحفر أن يحمل المتقدمون الجنسية السعودية.

المسميات الوظيفية

مهندس بحري، ومدير فني، ومشغل راديو، ومختص لوجستي، وعامل حفر، ورستابوت، ومختص عقود أول، ومختص مشتريات.

طريقة التقديم

أوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي (اضغط هنا).

وتشغل شركة أرامكو روان للحفر أسطولاً من منصات الحفر ذات المواصفات المتميزة في المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للنفط الخام في العالم.