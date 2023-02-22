وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية للجبيل وينبع

أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، عن توفر وظائف شاغرة عبر برنامج التأهيل والإحلال برواتب تصل إلى 11 ألف ريال، للعمل بشركات القطاع الخاص، لحملة الشهادة الكفاءة، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس. وبدأ التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/04/28هـ الموافق 2022/11/22م.

وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع

– مساعد إداري.

– موظف استقبال.

– موظف مشتريات.

– مراقب عمال.

– محاسب.

– فني هاتف.

– مدير مشروع.

– فني سنترال.

– سكرتير.

– فني أعمال كهربائية.

– فني مولدات.

– مراقب عمال طرق.

– فني دعم.

– مطوّر تطبيقات أوراكل.

– كهربائي الفولطية المتوسطة.

– مشغل حاسب ألي.

– مهندس مدني.

– مشغل حاسب آلي.

– مفتش التصاريح.

– مشغل معدات ثقيلة.

– مهندس ميداني.

– فني شبكات.

– حرفي في الورشة.

– مشغل معدات ثقيلة.

– فني معدات.

– كبير الميكانيكيين.

أماكن العمل:

– الجبيل.

– جازان.

– رأس الخير.