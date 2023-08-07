وظائف شاغرة في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية (نزاهة)، حديثاً، عن موعد فتح باب التقديم لشغل 35 وظيفة شاغرة للرجال والنساء في المملكة العربية السعودية.

وذكرت صحيفة “عكاظ” المحلية، أمس الأحد، أن المسميات الوظيفية هي محقق نظامي مساعد، وأخصائي رقابة إدارية مساعد، ومحقق إداري مساعد على المرتبة السادسة، وفقاً للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية والمؤهلات والشروط الموضحة لكل وظيفة.

وبدأ موعد التقديم أمس الأحد 1445/1/19هـ حتى تاريخ 1445/1/25هـ، لمدة سبعة أيام على الموقع الإلكتروني: https://www.nazaha.gov.sa/Jobs مع ضرورة رفع المستندات التالية: (السيرة الذاتية، صورة من المؤهل العلمي، صورة من الهوية الوطنية)، وسيتم استبعاد الطلبات غير المكتملة وغير المطابقة للشروط.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمر يوم 12 ديسمبر/كانون الأول 2019 بثلاثة أوامر ملكية متصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، تضمنت ضم هيئة الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية التابعة لوزارة الداخلية إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) وتعديل اسمها ليكون هيئة الرقابة ومكافحة الفساد التي نشطت في السنوات الأخيرة وباشرت مئات القضايا.