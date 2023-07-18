قال وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح خلال منتدى الأعمال السعودي – التركي، إن السعودية تسعى لجذب استثمارات متنوعة يبلغ حجمها 3 تريليونات دولار بحلول عام 2030.

وأوضح أن رؤية 2030 بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان جاءت لتؤسس لمرحلة جديدة لجميع جوانب الحياة في السعودية، مرحلة تبرز فيها البيئة الاقتصادية والاستثمارية المميزة، ويتم فيها الترويج للفرص الواعدة والضخمة في مختلف القطاعات الاقتصادية بهدف الإسهام في تعزيز مكانة واستدامة اقتصاد المملكة وتنويع موارده.

وتابع: من أبرز ملامح هذه المرحلة الحرص على إشراك القطاع الخاص السعودي والأجنبي، بما في ذلك القطاع الخاص من تركيا، إشراك في العملية التطويرية الكبرى من خلال جذب استثمارات القطاع الخاص إلى مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث تستهدف الإستراتيجية الوطنية للاستثمار تمكين استثمارات متنوعة يبلغ إجمالي حجمها المقدر 3 تريليونات و300 مليار دولار بحلول عام 2030.

ونوه وزير الاستثمار إلى أن حجم الإنفاق في قطاع التشييد والبناء هذا العام يفوق 170 مليار دولار سنويا «وما زلنا ببداية مرحلة تصاعدية، وسيبلغ أكثر من 215 مليار دولار بحلول 2030».

وكشف وزير الاستثمار أن هناك 1140 شركة برأس مال سعودي تعمل في تركيا، فيما يتم العمل على استقطاب 390 شركة تركية للاستثمار في السعودية برأس مال مليار ريال.