قال وزير العدل والأوقاف الكويتي عبدالعزيز الماجد لموظفة اليوم الخميس “مقتنعة تداومين ثلاث ساعات فقط وتأخذين راتب”.

وجاء ذلك خلال اعتصام أجراه، اليوم الخميس، عدد من موظفي وموظفات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية داخل مبنى الوزارة الرئيسي بمنطقة الرقعي في العاصمة الكويت اعتراضاً على قرارات تغيير مواعيد الدوام الأخيرة والتي أصابت العمل بـ “ربكة” على حد قولهم.

فيديو/ وزير الأوقاف عبدالعزيز الماجد لموظفة متواجدة باعتصام موظفي وزارة الأوقاف: مقتنعة تداومين 3 ساعات وتأخذين راتب! pic.twitter.com/2XXaBGd0ED — المجلس (@Almajlliss) February 16, 2023

وعبر المعتصمون عن رفضهم القاطع لتلك القرارات التي صدرت ووصفوها بـ “المتخبطة” حيث صدر قراران خلال اقل من 24 ساعة أكد القرار الأول بدء الدوام الصباحي من الساعة 7 صباحاً حتى 2 ظهراً والدوام المسائي من الساعة 2 وحتى 9 مساءً، وما لبثت وزارة الأوقاف أن أصدرت تعميماً جديداً بتغيير تلك المواعيد حيث أعلنت إدارة الإعلام في الوزارة أن الوزارة خاطبت ديوان الخدمة المدنية بشأن مواعيد العمل بمراكز القرآن الكريم والدراسات الإسلامية، وأوضحت في الكتاب أنه نظراً لطبيعة العمل الخاصة بالعاملين بمراكز ودور القرآن الكريم والمرتبطة بدوام الدارسين فيها ومراعاة للظروف الأسرية والاجتماعية للعاملين بتلك المراكز ان يكون الدوام على النحو التالي:

الفترة الصباحية تبدأ من الساعة 7 إلى 1 ظهراً، والفترة المسائية من الساعة 3 إلى الساعة 8 مساءً.

ويعد هذا القرار هو الثاني خلال اقل من 24 ساعة وصدر خلالها إيضاح اخر وهو ما اصاب العاملين بـ “ربكة” دعتهم الى تنفيذ الاعتصام والمطالبة بعدد من المطالب الأخرى.

وتداولت وسائل إعلام محلية مقطع فيديو يظهر الوزير وهو يخاطب إحدى المعتصمات في وزارة الأوقاف، قائلاً لها “دعيني أقول لكِ شيئاً، هل أنت مقتنعة كموظفة تداومين فقط ثلاث ساعات، وتأخذين هذا الراتب؟ أنا لا أعرف أي واحدة منكم، ولكن واحدة منكم قالت لي أني أداوم من الرابعة مساءً حتى السابعة مساءً أي ثلاث ساعات، ما هو السند القانوني لهذا.. وزارة التربية ووزارة الصحة عندهم قرار من الخدمة المدنية أما أنتم فلا يوجد ليكم قرار بذلك”.

وأضاف “مثلما أنا وزير للأوقاف أنا وزير للعدل أيضاً ويجب أن أطبق القانون الذي يقول يجب أن أطبق تعاليم الوزارة والخدمة المدنية.. وطلبت لكم استثناء.. قانون الخدمة المدنية يحدد ساعات العمل صباحية أو مسائية”.

يذكر أن متوسط الأجور في الكويت للموظفين الحكوميين يبلغ ألف دينار كويتي أي نحو 3230 دولاراً.