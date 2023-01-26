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Posted inأخبار أريبيان بزنس

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية تحقق المركز الثالث في جائزة المحتوى المحلي

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حققت المركز الثالث في جائزة التميز بالالتزام بمتطلبات المحتوى المحلي فئة الأعلى انفاقاً في نسختها الأولى لمسار الجهات الحكومية

حققت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المركز الثالث في جائزة التميز بالالتزام بمتطلبات المحتوى المحلي

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حققت وزارة الموارد البشرية المركز الثالث في جائزة المحتوى المحلي

حققت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية المركز الثالث في جائزة التميز بالالتزام بمتطلبات المحتوى المحلي فئة الأعلى انفاقاً في نسختها الأولى لمسار الجهات الحكومية، بعد قيامها بتطبيق معايير التميز في الالتزام بمتطلبات المحتوى المحلي.

وتهدف الجائزة المقدمة من هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية، إلى تحفيز القطاعين العام والخاص والفئات المستهدفة من المشاركة في تنمية المحتوى المحلي ورفع نسب الالتزام بمتطلباته عبر توفير آليات تقييم واضحة للمشاركين، والمساهمة في بناء اقتصاد قوي ومستدام وتعزيز القوة الشرائية الوطنية.

وقال مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع الخدمات المشتركة المهندس محمد بن ناصر الجاسر إن الوزارة تعاونت مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية من خلال العديد من الاجتماعات ورفع التقارير الدورية فيما يتعلق بتنمية المحتوى المحلي لدى الوزارة.

وأضاف إن فريق الوزارة قد عمل على أربعة مسارات لتلبية متطلبات الالتزام بالمعايير تضمنت مسار العمليات الدورية، ومسار مشاريع التخصيص، ومسار فاعلية وتجاوب الفريق مع الهيئة ومسار معايير النقاط الإضافية، كما شاركت في مشاريع خدمة الباحثين الاجتماعيين والبيوت الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة. بالإضافة إلى مبادرات وبرامج تدريبية وتأهيلية للمستفيدين من منظومة الخدمات الاجتماعية والخدمة المدنية.

يذكر أن جائزة المحتوى المحلي تُعد محفزًا لكافة القطاعات الحكومية والخاصة في إثراء المحتوى المحلي في المملكة، وتسعى إلى رفع مستويات المشاركة وتطوير أداء المتنافسين في تنفيذ العقود والمشاريع؛ بهدف تعزيز الإمكانات المحلية وتعظيم الفائدة من القوة الشرائية الوطنية.

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