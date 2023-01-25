واتساب تضيف 9 ميزات جديدة أبرزها الدردشة الذاتية وتجاوز الحجب

يقوم تطبيق “واتساب” بإجراء تحسينات على نظام المراسلة الفورية، ويمكن للمستخدمين توقع إضافة العديد من الميزات الجديدة هذا العام. ويتم حالياً اختبار الميزات على مستخدمي الإصدار التجريبي وستكون متاحة للجمهور قريباً، وفقاً لتقارير عديدة.

ومن المقرر أن تتضمن الميزات الجديدة مجموعة من الأشياء الجديدة بما في ذلك الدردشة الذاتية تجاوز الحجب، وقفل الشاشة لسطح مكتب “واتساب”، حالة الملاحظة الصوتية، الوضع المصاحب، صورة داخل صورة لمكالمات الفيديو وغيرها.

وتختلف الميزات المتاحة بين المناطق الجغرافية في العالم.

الدردشة الذاتية

هناك ميزة جديدة قادمة إلى “واتساب”، وهي إمكانية إرسال رسائل لنفسك، أي الدردشة الذاتية، وبمجرد وصولك إلى هاتفك النقال الخاص بك، وعندما تنشئ محادثة جديدة، ستحصل على خيار إرسال رسالة إلى نفسك.

تجاوز الحجب

We continue to fight for your right to communicate freely and privately.



Now, when connecting to WhatsApp directly is not possible, you can stay connected around the world through a server set up by volunteers and organizations dedicated to helping others communicate freely. — WhatsApp (@WhatsApp) January 5, 2023

وقد قدم تطبيق “واتساب”، ميزة جديدة لمساعدة المستخدمين على تجاوز محاولات تعطيل الوصول إلى خدماته، حيث تستخدم حكومات كثيرة في جميع أنحاء العالم بشكل متزايد ضوابط الإنترنت لتضييق الخناق على المعارضة.

وستسمح الخاصية الجديدة، وفق صحيفة “واشنطن بوست” للأشخاص بتغيير إعدادات التطبيق للوصول إلى الإنترنت من خلال خوادم “بروكسي” تعمل كوسيط بين المستخدمين ومقدمي خدمات الإنترنت.

ويتعين على المستخدمين البحث عن “خوادم البروكسي” الخاصة بهم، والتي يتم توفير العديد منها مجانا من قبل المتطوعين والمنظمات في جميع أنحاء العالم.

تاريخ البحث عن الرسائل

تتيح الميزة الجديدة للمستخدمين البحث عن الرسائل حسب التاريخ باستخدام خيار البحث عن التاريخ المتاح داخل نافذة الدردشة. وتتوفر هذه الميزة حالياً لمستخدمي “آي أو اس” IOS في آخر تحديث للتطبيق.

عرض الرسالة مرة واحدة

تتيح طريقة العرض مرة واحدة للمستخدمين إرسال رسالة سيتم حذفها تلقائياً بمجرد قراءتها من قبل المستلم، وتعزز الميزة أمان المعلومات السرية. هذه الميزة صالحة فقط للرسائل النصية وليس على الصوت أو الفيديو أو الصور.

الوضع المصاحب

حالياً، لا يسمح تطبيق “واتساب” للمستخدمين بتسجيل الدخول إلى أجهزة متعددة بحساب واحد، ويسمح الوضع المصاحب للمستخدمين بربط أكثر من شخص بالحساب نفسه. لن يتم تسجيل خروج المستخدمين من أجهزتهم الأساسية عند تسجيل الدخول إلى جهاز آخر.

مكالمات فيديو صورة داخل صورة (iOS)

لا تسمح مكالمات الفيديو عبر “واتساب” في أجهزة “آيفون” للمستخدم بالتصفح عبر التطبيقات الأخرى أثناء إجراء مكالمة فيديو، وسيسمح التحديث الجديد للمستخدمين بمهام متعددة من خلال تصغير شاشات مكالمات الفيديو للتمكن من استخدام التطبيقات الأخرى.

حالة الملاحظة الصوتية

تسمح ميزات الحالة الحالية للمستخدمين بالتحديث بالنصوص والصور ومقاطع الفيديو والروابط. في التحديثات القادمة المتوقعة، يمكن إضافة ميزة جديدة تتيح تحميل الملاحظات الصوتية. ومن المتوقع أن يتمكن المستخدمون من النشر حتى 30 ثانية باستخدام زر الميكروفون المماثل للزر المتاح حالياً للملاحظات الصوتية على الدردشات.

علامة تبويب سطح مكتب “واتساب”

ستسمح هذه الميزة للمستخدمين بتتبع سجل المكالمات باستخدام علامة تبويب المكالمات المحدثة في الوقت الفعلي على تطبيقات “واتساب” لنظامي التشغيل “ويندوز” و”ماك”. قد تكون الميزة متاحة فقط على تطبيقات سطح المكتب وليس على ويب “واتساب”.

قفل الشاشة لسطح مكتب

هذه الميزة متوفرة حالياً على “واتساب” الهواتف النقالة، لا يحتوي تطبيق سطح المكتب على خيار قفل الشاشة حتى الآن. ومن المتوقع إتاحة هذه الميزة لنظامي “آي أو اس” وسطح المكتب هذا العام.