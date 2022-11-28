سينافس آيفون وسامسونغ…ما هي مواصفات هاتف تسلا الذي يتحدث عنه إيلون ماسك؟

ألمح أغنى رجل في العالم ومالك “تويتر” “إيلون ماسك” إلى أنه قد يتجه إلى صناعة الهواتف الذكية وذلك في حالة إذا ما قررت شركتا أبل وغوغل حظر موقع التواصل تويتر من على تطبيقاتها “أبل ستور” و”غوغل بلاي“

وفي وقت سابق ترددت أنباء عن تفكير شركة “تسلا” صانعة السيارات الكهربائية، في تصنيع هاتف ذكي، لكن رئيسها التنفيذي إيلون ماسك، التزم الصمتً وقتها بشأن المشروع، قبل أن يعود ويفكر في أن يكون الهاتف حقيقة المستقبل القريب.

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وقد أثير الموضوع من قبل المعلقة السياسية الأمريكية “ليز ويلر“، التي قالت إن نصف البلاد سيسعد بالتخلي عن أجهزة أيفون وأندرويد في مقابل هدف تم تطويره من قبل ماسك.

ومن جانبه رد ماسك قائلا:

” آمل ألا ينتهي الأمر بحظر تويتر من قبل آبل وجوجل، لكن، إذا لم يكن هناك خيار آخر، سأصنع هاتفاً بديلاً”.

I certainly hope it does not come to that, but, yes, if there is no other choice, I will make an alternative phone — Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2022

ما هي مواصفات هاتف تسلا المتوقع؟

تشير المعلومات المسربة على هاتف تسلا المتوقع إلى أنه سيحتوي على عدة وظائف غير موجودة في الهواتف الذكية الأخرى مثل:

وظائف داخلية للوصول إلى الأقمار الاصطناعية Starlink، مما يسمح للمستخدمين بتصفح الإنترنت دون الاعتماد على شبكات الاتصالات المرتبطة بالأرض.

تدعيم شريحة “نيورالينك” Neuralink التكنولوجيا التي يمكن أن تتيح للمستخدمين التحكم في الأجهزة بأفكارهم.

الشحن بالطاقة الشمسية.

الهاتف يمكن أن يعمل على كوكب المريخ باستخدام اتصال Starlink.

ارتبط اسم ماسك دائما بالمراكب الفضائية والأقمار الاصطناعية، والسيارات الكهربائية، قبل أن يرتبط اسمه مؤخرا بشركة التواصل الاجتماعي تويتر وما أثاره من حالات الجدل بتسريحه آلاف الموظفين وفرض رسوم على المستخدمين، فهل سينفذ ماسك ما يفكر به، ويصنع هاتفا ذكيا، أم أن أبل وغوغل سيمتنعان عن حظر تويتر ليبعدانه عن منافستهما في صناعة الهواتف الذكية؟