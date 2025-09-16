هل تسببت هذه المرأة بأزمة لترامب مع كوريا بعد أكبر مداهمة بتاريخ البلاد لمصنع كوري؟

تتوالى تداعيات مداهمة إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) لمصنع بطاريات هيونداي في ولاية جورجيا واعتقال مهين لمهندسين بتأشيرات قانونية، بعد أن تبين أن وراء المداهمة بلاغ من مرشحة الكونجرس توري برانوم التي تمثل حركة ماجا MAGA “لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا” التي قالت إنها أبلغت إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) عن شكوكها بوجود انتهاكات مزعومة في مكان العمل بالمصنع. أدت المداهمة إلى اعتقال مهين لحوالي 475 شخصًا، من بينهم ما يقرب من 300 مواطن كوري جنوبي بينهم مهندسين وخبراء تكنوجيا متقدمة وهم بتأشيرات عمل قانونية وتسبب ذلك في توقف العمل مؤقتًا في مشروع إنشاء مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية بحسب رويترز. أثارت هذه العملية توترات دبلوماسية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. وت تعرض توري برانوم لانتقادات شديدة لتقويضها الأجندة الاقتصادية للرئيس ترامب والتسبب في حادث دبلوماسي مع كوريا الجنوبية، وهي حليف رئيسي وشريك تجاري في مشروع الاستثمار. اتهمت كوري عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي بتخريب استثمار بقيمة 4.3 مليار دولار من المتوقع أن يخلق 8500 وظيفة في جورجيا، ووصف البعض أفعالها بأنها هزيمة اقتصادية وتضر بفرص العمل المحلية. واجهت برانوم، وهي جندية مشاة بحرية أمريكية سابقة ومدربة أسلحة نارية، رسائل كراهية، لكنها أعربت عن تحدٍّ، مؤكدةً أنها تُنفذ ما صوّتت له بشأن إنفاذ قوانين الهجرة. أثارت المداهمة أيضًا غضبًا في كوريا الجنوبية، حيث يعمل المسؤولون الحكوميون على ضمان إطلاق سراح المواطنين المحتجزين وإعادتهم إلى أوطانهم، وكشفت الحادثة عن تباين بين سياسات إنفاذ قوانين الهجرة والتعاون الاقتصادي الدولي. وتسببت المداهمة في ردود فعل سياسية سلبية كبيرة تجاه برانوم، وتوتر العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وهددت فرص العمل المحلية من مصنع هيونداي، وأبرزت التوترات بين تعارض تطبيق سياسات الهجرة الصارمة والدبلوماسية الاقتصادية.

