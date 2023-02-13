نيوم تدعم الاستزراع المائي في السعودية وتحقيق الاكتفاء الذاتي

وقعت الشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) مذكرة تفاهم مع كل من نيوم، وشركة “كارجيل”، إحدى الشركات المتخصصة في مجال الأعمال الزراعية في العالم، بهدف دعم التوسع المستدام في قطاع الاستزراع المائي في السعودية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع بحلول عام 2030، حيث تركز مذكرة التفاهم على الابتكار والاستدامة في تربية الأحياء المائية بطريقة صديقة للبيئة.

وبهذه المناسبة، قال رئيس قطاع الأغذية في نيوم، الدكتور خوان كارلوس موتمايور: “يعكس هذا التعاون جهود نيوم لتسهيل إنتاج وتوريد المأكولات البحرية المستدامة مع الالتزام بمبادئ حماية البيئة البحرية، لذلك نتطلع إلى العمل مع “أراسكو” و”كارجيل” لإحداث تحول في صناعة إنتاج المأكولات البحرية وتقليل التأثير على البيئة بشكل مستدام من خلال العمل على استبدال مساحيق تغذية الأسماك بمصادر طبيعية أكثر استدامة”.

وأوضح موتمايور أن تربية الأحياء المائية تعد الطريقة الأكثر استدامة لإنتاج البروتين من حيث استهلاك المياه وانبعاثات الكربون مقارنة بالطرق التقليدية لإنتاج البروتين، في البلدان ذات المناخ العام الصحراوي مثل المملكة العربية السعودية.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ “أراسكو”، ناصر أبانمي: “بدأ الاستزراع المائي في المملكة العربية السعودية منذ ما يقرب من 35 عاماً، وأصبحت منتجات هذا القطاع من أعلى الصادرات في المملكة. ووفقاً للإحصاءات، يعتبر الاستزراع المائي من أسرع قطاعات الإنتاج الغذائي نمواً في العالم”.

وأضاف: “في المملكة العربية السعودية، نتمتع بوفرة في مواردنا الطبيعة على امتداد الساحل الغربي (بطول 2600 كيلومتر)، حيث يمكن أن يكون الاستزراع المائي فرصة عظيمة لخدمة الأمن الغذائي في المملكة. كذلك نحتاج إلى الاستزراع المائي للمساعدة في توفير الغذاء للعالم، فوفقاً لإحصاءات الأمم المتحدة سيصل عدد سكان العالم إلى 9.7 مليار في عام 2050، وسيشكل هذا النمو ضغطاً كبيراً على الأمن الغذائي وإنتاج الغذاء بشكل عام، والأسماك بشكل خاص. ومن هنا تأتي مهمة “أراسكو” في دعم الأمن الغذائي بطريقة مستدامة داخل المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، لذا نتطلع قدماً إلى العمل مع “نيوم” و”كارجيل” لتحقيق هذه المهمة”.

إلى ذلك، قالت الرئيس العالمي لأعمال التغذية المائية في “كارجيل”، هيلين زيف دوكي: “يتطلب توفير البروتين المستدام، لتلبية احتياجات العدد المتنامي من السكان، المزيد من التعاون والعمل المشترك. لذلك يأتي هذا التعاون مع “أراسكو” و”نيوم” بهدف إنتاج المأكولات البحرية التي يحتاجها العالم مع تقليل تأثيرها في البيئة.”

وتتماشى مذكرة التفاهم مع خطط وبرامج تنمية وتنويع الاقتصاد السعودي، وفقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تشمل تحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعات، بما في ذلك الغذاء، وتطوير أسواق التصدير.

الجدير بالذكر أنه تم توقيع مذكرة التفاهم بمدينة الرياض، بحضور كل من رئيس قطاع الغذاء في “نيوم”، الدكتور خوان كارلوس موتامايور، والرئيس التنفيذي لشركة “أراسكو”، ناصر بن عبد العزيز أبانمي، والرئيس العالمي لأعمال التغذية المائية في “كارجيل”، هيلين زيف دوكي. وستعمل الأطراف الثلاثة معاً وتركز على البحث والتطوير للتوسع واستكشاف طرق مستدامة للاستزراع المائي تلبية للطلب المحلي المتزايد على الأحياء المائية، وتوفير مصادر غذاء أكثر استدامة. حيث أن “أراسكو” تعتبر أكبر شركة لتصنيع الأعلاف في الشرق الأوسط، وتتمتع بـ40 عاماً من الخبرة، في ثلاثة قطاعات لخدمات الإمدادات الغذائية والأمن الغذائي.