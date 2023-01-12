نيوم السعودية تمنح شركة سنغافورية عقد إدارة فندق ذا تشيدي في تروجينا

وقعت “نيوم“، ممثلة في إدارة قسم تطوير الفنادق، وهي الذراع المسؤولة عن إنشاء وتشغيل فنادق المستقبل وبناء نظام بيئي للضيافة في نيوم، اتفاقية استراتيجية مع شركة جنرال لإدارة الفنادق السنغافورية، بهدف إدارة فندق “ذا تشيدي” في “تروجينا“، وجهة السياحة الجبلية المستدامة والمفتوحة على مدار العام.

وبموجب هذه الاتفاقية، أصبحت شركة جنرال لإدارة الفنادق، ثاني شريك فندقي لـ”تروجينا”، التي تستعد لاستضافة دورة الألعاب الأسيوية الشتوية عام 2029، في إطار التطلعات الطموحة لنيوم التي تجعل تروجينا نموذجاً عالميّاً رائداً يعيد تعريف مفهوم السياحة الجبلية العالمية عبر توفير منظومة سياحية صديقة للبيئة في كل أبعادها.

ويقع فندق “ذا تشيدي تروجينا” في “حي الاسترخاء” ضمن مساكن المنحدرات، التي تتربع فوق قمم “تروجينا”، أحد الأحياء الستة المميزة في “تروجينا” وهي: البوابة، والاكتشاف، والوادي، والبحث، والاسترخاء، والمرح. ويتناغم موقع الفندق مع المناظر والمسارات الطبيعية المحيطة به ليشكل ملاذاً للتأمل والاسترخاء، وتجديد النشاط عبر سلسلة من البرامج الصحية ذات المستوى العالمي. وتقدم مساكن المنحدرات مجموعة متنوعة من تجارب الطعام والرياضة والمغامرات والاستجمام والتأمل، مصحوبة بأنشطة تعزز الصحة وتثري الحياة، فضلاً عن الإطلالات الرائعة على بحيرة “تروجينا”.

ومن الناحية التصميمية للفندق، فإن شركة جنرال لإدارة الفنادق تهدف إلى المزج بين التاريخ الثري للمملكة العربية السعودية والهندسة المعمارية العصرية، وفق خبراتها في إبراز التصاميم الآسيوية المعاصرة ضمن علامتها المميزة “أسلوب ضيافة لا ينسى” ودمجها مع الطابع المحلي؛ لمنح الضيوف تجربة غير مسبوقة، تشعرهم بالخصائص الفريدة لعلامة “GHM” الأنيقة والمعاصرة والأصيلة.

وفي هذا السياق، أعرب تومي لاي، الرئيس التنفيذي لشركة جنرال لإدارة الفنادق المحدودة: ” عن فخره بأن تكون شركة جنرال لإدارة الفنادق ثاني الشركاء الفندقيين لقطاع تطوير الفنادق في نيوم، موضحاً أن مهمة الشركة تتمثل في إنشاء مَعْلَم فندقي فاخر سيسهم في رسم مسار هذا المستقبل الجديد المشترك.

وأشار لاي إلى أن “فندق ذا تشيدي تروجينا، يشكل نموذجاً للتراث الثقافي والبيئي الغني للمنطقة”، مبينًا أنه “يمثل إضافة مثالية لمجموعة من التجارب التي لا مثيل لها، التي نقدم من خلالها أسلوب حياة متميز في أكثر الوجهات جاذبيةً في العالم”.

ملاذ فاخر

من جانبه، قال فيليب جوليت، المدير التنفيذي لـ”تروجينا”، إن “تروجينا تعيد تعريف مفهوم السياحة الجبلية والضيافة فائقة الفخامة”، موضحاً أن فندق “ذا تشيدي تروجينا” سيكون ملاذاً فاخراً ضمن أول منتجع للتزلج في الهواء الطلق في منطقة الخليج العربي؛ حيث سيتم تنظيم فعاليات رياضية ومعارض فنية وحفلات موسيقية ومهرجانات ثقافية عالمية المستوى.

وأشاد جوليت بخبرات شركة جنرال لإدارة الفنادق وريادتها في تشغيل المنتجعات الشهيرة والفخمة على مستوى العالم، مؤكداً أن الهدف مشترك وهو الارتقاء بتجربة السفر للضيوف المميزين.

ابتكار مفاهيم ضيافة أصيلة

بدوره، أفاد المدير التنفيذي لقطاع تطوير الفنادق في نيوم، كريس نيومان، بأن انضمام علامة ذا تشيدي التجارية، التي تتمتع بسجل حافل في ابتكار مفاهيم ضيافة أصيلة لا تضاهى، يأتي في إطار التزام نيوم بإضفاء طابع الفخامة لتمنح الزوار تجارب استثنائية لا مثيل لها.

جدير بالذكر أن البناء في “تروجينا” بدأ في ديسمبر 2022، ومن المقرر أن تبدأ الوجهة استقبال ضيوفها في العام 2026؛ إذ تسعى لأن تصبح مركزاً للسياحة والترفيه على مستوى عالمي لم يسبق له مثيل في دول الخليج، وستضم الوجهة السياحية الجبلية أيضاً 30 كيلومتراً من منحدرات التزلج للزوار من جميع الأعمار والمستويات، وفنادق ومنتجعات فائقة الفخامة، إضافة إلى أكثر من 100 تجربة ترفيهية وتفاعلية، داخلية وخارجية، متاحة على مدار السنة.