رجل أعمال مصري ينفي علاقته بمشكلة مطعم لوسيدا الساحل الشمالي الذي تم هدمه

نفى رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ما تم تداوله على بعض وسائل التواصل الاجتماعي، من اتخاذ الجهات المعنية إجراءات ضد مطعم لوسيدا، أحد أماكن السهر على شاطئ أحد المنتجعات السياحية بالساحل الشمالي، وصلته بالواقعة حسب ما نقلته تقارير صحفية.

وأكد رجل الاعمال، في بيان له، أنه ليس طرفا في تلك الواقعة، وأن الربط بينه وبين الواقعة، مرده إلى كونه مالك إحدى الوحدات بهذا المنتجع خاصة، وأن هشام طلعت مصطفى لا يتواجد في مسكنه المشار إليه إلا نادرا.

بدأت المشكلة بعد مشادة بين رجل أعمال والقائمين على المطعم المملوك لنجل ممدوح البلتاجي، وزير السياحة والشباب والإعلام في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، حيث أغلقت الجهات المعنية في الساحل الشمالي، المطعم وهدمت أجزاء منه، مما أثار حالة واسعة من الجدل خلال الساعات الماضية وأدى إلى تداول الواقعة على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار الإعلامي عمرو أديب في تعليقه على حادثة مطعم لوسيدا في قرية هاسيندا الساحل الشمالي، بالقول: إن هناك تساؤلا واستفسارات من العديد من المواطنين على تدخل القوات المسلحة لهدم جزء من المطعم في لوسيدا، متابعا: أنا سألت وعرفت إن الولاية على الشواطئ والإشراف والتراخيص من المؤسسة العسكرية.

واضاف عمرو أديب خلال تقديمه برنامج الحكاية إلى أن المطعم يعمل الآن، والغريب في الأمر هو الزج باسم هشام طلعت مصطفى في قصة هدم المطعم، لافتا إلى أن الرجل نفى صلته بالواقعة، وهو بطبيعة عمله يذهب إلى هذا المكان في السنة 10 أيام فقط.