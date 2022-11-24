ناصر الخليفي: اشترينا باريس سان جيرمان بـ 70 مليون دولار واليوم يساوي أكثر من 4 مليارات دولار

كشف القطري ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، عن إمكانية بيع أسهم في النادي، مؤكداً أنه تلقى عرضاً بأكثر من 4 مليارات دولار.

وقال الخليفي خلال تواجده في العاصمة القطرية لمتابعة مباريات بطولة كأس العالم في بلاده للصحافيين إنه يناقش إمكانية قيام مستثمر بشراء حصة أقلية في باريس سان جيرمان، وأن هذا الشريك الاستراتيجي قد يكون قيمة إضافية للنادي.

باريس سان جيرمان في سطور: تأسس: 1970

الملعب: بارك دو برنس

المالك: قطر للاستثمارات الرياضية

الرئيس: ناصر الخليفي

المدرب: كريستوف غالتيه

أبرز اللاعبين: الأرجنتيني ليونيل ميسي، البرازيلي نيمار، كيليان مبابي، الإسباني سيرجيو راموس، الإيطالي ماركو فيراتي، المغربي أشرف حكيمي

الألقاب: الدوري الفرنسي (10)، كأس فرنسا (14)، كأس الرابطة (9)

وأضاف الخليفي:

تلقينا عرضا بأكثر من 4 مليارات دولار لكننا لن نبيع بالطبع نفكر بالتخلي عن نسبة مئوية فقط من النادي، سنفكر في الأمر.

اشترينا النادي بـ 70 مليون دولار واليوم يساوي أكثر من 4 مليارات يورو.

إنه مشروع جيد، نحن لا نفعل كل شيء بشكل صحيح بالطبع، نحن لسنا مثاليين

يعتقد الناس أننا نملك المال فقط، لكن هذا ليس صحيحا، وبالنظر إلى الموقع الذي كان فيه النادي عندما استحوذنا عليه، يمكننا أن نفتخر

ويسعى باريس سان جيرمان لتطوير ملعب “بارك دي برنس” منذ سنوات لكن بلدية باريس تقف في وجه هذا المشروع، وقال الخليفي:

نجري محادثات بلدية باريس لتوسيع وتحسين المنشأة لكن لا فائدة.

خياري الأول هو البقاء في الملعب. لكن مدينة باريس تدفعنا للذهاب.

لدينا ثلاثة خيارات أخرى إذا قررنا عدم البقاء

أنفقنا 70 مليون يورو على تطوير الملعب

أردنا شراء الملعب لكن المدينة أرادت الكثير من المال