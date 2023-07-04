ميتا تطلق ثريدس وتجند إنستغرام لمنافسة تويتر

ستطلق ميتا يوم الخميس تطبيق ثريدس Threads لمنافسة تويتر بحسب صحيفة وول ستريت جورنال، بالاعتماد على المشتركين الحاليين في انستاغرام، وبات التطبيق الجديد التابع لمجموعة ميتا متوفراً للطلبات المسبقة المجانية في متاجر التطبيقات المحمولة للأجهزة العاملة بنظامي “آي أو إس” (آبل) و”أندرويد” (غوغل).

وسيكون التطبيق الجديد الذي يحمل اسم “Threads, an Instagram app” (“ثريدز”، تطبيق من إنستغرام)، متوافراً في الأيام المقبلة، وقد وُصف في متجر تطبيقات آبل (آبل ستور)، بأنه “تطبيق إنستغرام للمحادثات النصية”.

وأوضح توصيف التطبيق عبر متاجر التطبيقات أن “ثريدز هو المكان الذي تتلاقى فيه المجتمعات للتحدث بكل شيء، سواء في المواضيع التي تهمكهم أو في الاتجاهات المستقبلية”.

كما أن التطبيق سيتيح، وفق التوصيف، “الاتصال مباشرة مع صناع المحتوى المفضلين وأولئك الذين يتشاركون الشغف عينه أو لبناء قاعدة خاصة لتشارك الأفكار والآراء والإبداع مع العالم أجمع”.

وكانت ميتا، الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام، أعلنت منتصف آذار/مارس العمل على شبكة اجتماعية جديدة اعتُبرت من خلال التوصيف المعطى لها أنها ستشكّل منافساً محتملاً لتويتر.

وقالت المجموعة في بيان أرسلته لوكالة فرانس برس “نفكر في (تطوير) شبكة اجتماعية لا مركزية ومستقلة تتيح تشارك الرسائل المكتوبة في الوقت الحقيقي”.

وبحسب موقع “بلاتفورمر”، فإن تصميم التطبيق الجديد يتيح تشغيله بشكل متوافق مع شبكات أخرى من النوع نفسه، ما سيشكل تغييراً جذرياً عن الاستراتيجية المعتمدة حتى الآن من عمالقة التكنولوجيا الذين فضّلوا باستمرار البيئات المغلقة حيث يطبّقون قواعد الاستخدام الخاصة بهم.

هذا النمط التوافقي الذي تعمل عليه ميتا يتمايز أيضاً عن مقاربة تويتر في هذا المجال: ففي كانون الأول/ديسمبر، أوقف رئيس الشبكة إيلون ماسك لفترة وجيزة حسابات مستخدمين كانوا يتشاركون روابط تحيل إلى شبكات اجتماعية أخرى، بينها فيسبوك وإنستغرام.

وأثارت تويتر ردود فعل قوية في الأيام الأخيرة أيضاً مع إعلانها حصر عدد القراءات المسموح بها للتغريدات بستة آلاف يومياً للحسابات الموثقة، و600 لسائر الحسابات، وحتى بـ300 للحسابات الجديدة، وهي سقوف يُتوقع رفعها سريعاً.

وترمي هذه الخطوة بحسب تويتر إلى الحد من الاستخدام الهائل لبيانات الشبكة الاجتماعية من جانب جهات خارجية، خصوصاً من الشركات التي تغذّي من خلالها نماذج للذكاء الاصطناعي.

وشهدت الأيام الماضية تناوشا بين الملياردير إيلون ماسك وخصمه مارك زوكيربيرغ بعد ظهور نية الأخير بمنافسة تويتر، إلى درجة اطلاق ماسك تحدي لمارك بنزال في حلبة المصارعة، إلا أن ماي ماسك، والدة ماسك نجحت في ثني ابنها عن نزال الحلبة ذاك وكتبت ماي ماسك في تغريدة على “تويتر”: “الآن تم إلغاء القتال. أشعر بارتياح كبير!”. وفي تغريدة أخرى، أوضحت أنها هي من قام بإلغاء النزال دون أن تخبرهما. وكتبت: “في الواقع، لقد ألغيت القتال. لم أخبرهما بعد. لكنني سأستمر في القول إن القتال قد أُلغي”. وقد رد ماسك على والدته بتغريدة وجه ضاحك. ومن غير الواضح ما إذا كان ماسك يمزح بشأن عرض النزال مع زوكربيرغ. وقال عبر تويتر “إذا كان هذا حقيقيا، فسأفعل ذلك”.