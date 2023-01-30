حافظت مجموعة موانئ أبوظبي للعام الرابع على التوالي على الاعتماد البلاتيني العالمي من “المستثمرون في الموارد البشرية”، وهي مواصفة عالمية تضم معايير متكاملة لإدارة الأداء وتطويره من خلال التركيز على رأس المال الأهم وهو العنصر البشري.

وجاء الاعتماد بعد استيفاء المجموعة لكامل المعايير المطلوبة خلال عملية التقييم الاستراتيجي الصارمة والواسعة التي خضعت لها، وذلك استكمالاً لنجاحها كأول مؤسسة في المنطقة تحصل على الاعتماد البلاتيني من “المستثمرون في الموارد البشرية ” عام 2019.

ويعد هذا الاعتماد المرموق أرفع تكريم تمنحه “المستثمرون في الموارد البشرية” وأعلى درجة يمكن للمؤسسات تحقيقه في مجال الاستثمار في مواردها البشرية، إذ نجح 2% فقط من 50,000 مؤسسة مشاركة من 66 دولة في الحصول على هذا التصنيف المتميز.

ويسلط الاعتماد الضوء على وضوح رؤية مجموعة موانئ أبوظبي وثقافة عملها الفاعلة التي تضع مسألة توفير بيئة عمل صحية وعالية الكفاءة على رأس أولوياتها من خلال تطبيق أعلى المعايير وإشراك الموظفين ورفع مستوى مهاراتهم وتحسين جودة حياتهم.

موانئ أبوظبي تستقطب أفضل المواهب من حول العالم

وكانت المجموعة شهدت خلال عام 2022 توسعاً عالمياً ملحوظاً في عملياتها بفضل استثماراتها ومشاريعها المشتركة في العديد من الأسواق حول العالم. وعلى الرغم من التوسع المتسارع، إلا أنها نجحت في الإبقاء على ثقافة عمل مرنة توفر للموظفين الفرص للتعلم وتنمية مهاراتهم في مجالات عملهم إلى جانب ضمان تفاعلهم واستبقائهم في صفوف المجموعة، الأمرالذي أسهم في تحقيق النجاح الكبير لها ولموظفيها.

وقالت ميثة المرر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الموارد البشرية – مجموعة موانئ أبوظبي: ” يسعدنا في مجموعة موانئ أبوظبي المحافظة على الاعتماد البلاتيني من “المستثمرون في الموارد البشرية” والذي يعد معياراً لمقارنة أدائنا مع أفضل المؤسسات حول العالم، ولا شك بأنه يجسد التزامنا عالمي المستوى بالإدارة الناجحة للموارد البشرية، ويسلط الضوء على مواطن القوة التي تتمتع بها طواقم عمل المجموعة بدءاً من الرئيس التنفيذي ووصولاً إلى جميع العاملين في المستويات المؤسسية المختلفة وقطاعات الأعمال التابعة لها، كما يبرز مدى تركيز فرق الإدارة العليا للمجموعة على وضع أسس حوكمة سليمة تضمن تناسق الممارسات المطبقة واستمراريتها”.

وأضافت : ” إلى جانب كونها مؤسسة رائدة في تمكين قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية، تعد مجموعة موانئ أبوظبي جهة عمل يفضلها الموظفون وتستقطب أفضل المواهب من حول العالم وتنجح في استبقائهم وتوظيف إمكاناتهم بأفضل صورة ممكنة. ونحن ملتزمون بمواصلة الاستثمار في المبادرات التي تحقق تطلعات مواردنا البشرية وتنشر في صفوفهم ثقافة الاعتزاز بكونهم جزءاً من بيئة العمل المتميزة لدينا التي تضع رفاههم الشخصي والمهني على رأس أولوياتها”.

وفي إطار سعيها لتحقيق هذا الإنجاز المهم، قدمت مجموعة موانئ أبوظبي على الدوام رؤية واضحة وأهدافاً ثابتة ضمن جميع مستويات الأعمال، وقامت بكل ما يلزم لتحفيز الموظفين وتشجيعهم على العمل من أجل تحقيق تلك الأهداف. إضافة إلى ذلك قامت المجموعة بترسيخ ثقافة الثقة المتبادلة وتحمل المسؤولية، ما يتيح للموظفين الحرية في تولي المهام المنوطة بهم بشكل مستقل واتخاذ القرارات اللازمة لإتمام هذه المهام بنجاح.

تجدر الإشارة إلى أن التحول اللافت التي حققته مجموعة موانئ أبوظبي خلال عام 2022 من شركة محلية إلى مجموعة عالمية حظي باهتمام القائمين على اعتماد “المستثمرون في الموارد البشرية” الذي يعد معياراً عالمياً رفيع المستوى لتطويرالموظفين، حيث يحدد إطار العمل الخاص بهذا الاعتماد آلية قيادة وإدارة المؤسسات لمواردها البشرية، وتقديم الدعم لهم لتعزيز مساهماتهم في تحقيق نتائج مستدامة.