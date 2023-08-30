لعب في مصر وطلبه الزمالك.. من هو مهاجم الأهلي الجديد؟

استقر النادي الأهلي المصري بشكل كبير على صفقة جديدة خلال الميركاتو الصيفي الحالي، في مركز المهاجم.

ويعاني الأهلي من نقص حاد في الخط الأمامي، بعد رحيل محمد شريف لنادي الخليج السعودي، وشادي حسين إلى نادي زد، وحسام حسن إلى نادي سموحة.

ويعد صلاح محسن العائد لصفوف الفريق قادما من سيراميكا كيلوباترا، المهاجم الصريح الوحيد في صفوف النادي القاهري في الوقت الحالي.

صفقات الأهلي الصيفية 2023-2024

صفقات الأهلي الصيفية 2023 شملت لاعبين إثنين فقط، أحدهما أثار ضجة كبيرة لسابق لعبه في الزمالك، المنافس التقليدي، وهو إمام عاشور.

وضم الأهلي إمام عاشور من ميتلاند سيتي الدنماركي، فضلا عن المغربي رضا سليم من الجيش الملكي المغربي.

وكان الأهلي دخل في تفاوض مع عدة لاعبين على رأسهم البرازيلي جوستافو سوزا، مهاجم فريق جونيبوك هيونداي الكوري الجنوبي، والكونغولي جاسكون موليكا، مهاجم باشكتاش التركي، لكن محاولاته باءت بالفشل.

من هو مهاجم الأهلي الجديد؟

وحسب مصادر بالنادي الأهلي، فإن الإدارة أنهت الاتفاق مع النيجيري جون إيبوكا مهاجم سيراميكا كيلوباترا المصري ليصبح مهاجم اللأهلي الجديد.

وكان الزمالك دخل في مفاوضات لضم اللاعب في وقت سابق، لكن ناديه فضل إعارته إلى أهلي طرابلس الليبي، حيث قاد الفريق للتتويج ببطولتي الدوري والكأس المحليتين، والتأهل للبطولة العربية.

وقال أحمد سامي مدرب الفريق حينها إن الزمالك توصل بالفعل لاتفاق مع إدارة ناديه لضم جون إيبوكا، ويتبقى الإعلان الرسمي، لكن فشلت الصفقة.

مشوار جون إيبوكا مهاجم الأهلي الجديد

بدأ جون إيبوكا مسيرته الكروية في نادي نوفي بازار الصربي عام 2015، وخاض بعده عدة تجارب في تركيا وقبرص، قبل أن يحط الرحال في مصر عام 2020.

وسبق أن لعب جون إيبوكا صاحب الـ26 عاما 66 مباراة مع نادي إنبي المصري تمكن من تسجيل 25 هدفًا وصنع 6 آخرين.

بعدها انتقل لصفوف سيراميكا كليوباترا المصري في صيف العام الماضي، وشارك في 13 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفًا وحيدًا.