من هو الشيخ الدكتور يوسف بن سعيد .. خطيب عرفة؟

يحظى ظهر يوم غداً الثلاثاء الشيخ الدكتور يوسف بن سعيد بإلقاء خطبة يوم عرفة.. لحج هذا العام ١٤٤٤هـ، من مسجد نمرة بمشعر عرفة، بعد تعيينه رسمياً بموافقة كريمة ليكون خطيب “عرفة”، أو ما يطلق عليه يوم الحج الأعظم.. وبذلك ينال الشيخ الدكتور، وهو عضو هيئة كبار العلماء؛ شرف إلقاء خطبة سيسمعها جميع المسلمين وبعدة عدة لغات عالمية.



يوم عرفة، حيث يجتمع الحجاج للدعاء والتقرب إلى الله، على اختلاف ثقافاتهم وتعدد لغاتهم، ينصتون إلى خطبة واحدة، و حرصاً من المملكة العربية السعودية، على إيصال الخطبة إلى المسلمين في كافة أنحاء العالم، وضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين للترجمة الفورية لخطب الحرمين الشريفين وخطبة يوم عرفة؛ عملت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تقديم بثاً حياً ومترجماً لخطبة يوم عرفة بـ20 لغة، وهي” الإنجليزية الفرنسية الإيطالية الاردو الفارسية، الأسبانية، السويدية البرتغالية، الروسية، البنغالية، الصينية، و التركية، الهوسا الامهرية، السواحلية، الألمانية و الفلبينية البوسنية”، و يمكن الاستماع لترجم الحيه من خلال منصه منارة الحرمين.





من هو خطيب عرفة ..؟



الشيخ أ.د. يوسف بن محمد بن سعيد.. حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، وحفظ جملة من المتون في فنون متعددة وحضر دروساً لبعض العلماء، منهم :



– سماحة مفتي عام المملكة سابقا الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز .

– سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ .

– معالي الشيخ صالح الأطرم.

– -معالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ .

– الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن سحمان قاضي محكمة التمييز سابقا .

-الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي -الشيخ علي الهندي.



مسيرتة التعليمية..



يحمل درجة البكالوريوس من كلية أصول الدين بالرياض عام 1411 هـ، بتقدير ممتاز ودرجة الماجستير بعام 1415 هـ، بتقدير ممتاز، من قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة ودرجة الدكتوراه عام ١٤١٨ هـ، من القسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بتقدير ممتاز ، ودرجة أستاذ عام 1427هـ.



المناصب الوظيفية التي تقلدها :



– عضو هيئة كبار العلماء بموجب الأمر الملكي الكريم في ١ /٣ /١٤٤٢، وحتى الآن .

– نائبا لوزير الشؤون الإسلامية بالمرتبة الممتازة لمدة 4 سنوات بموجب الأمر الملكي الكريم في ٢٠/ ٤/ ١٤٣٩ هـ.

– وكيلاً لقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 1418 – 1419 هـ –

– رئيساً لقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 1423 – 1425 هـ .



اللجان العلمية :



رئيس لجنة مسابقات القرآن الكريم في وزارة الشؤون الإسلامية

-رئيس لجنة الأمن السيبراني في وزارة الشؤون الإسلامية .

رئيس لجنة ترجمة المصاحف في مجمع الملك فهد.

نائب رئيس لجنة الحج في وزارة الشؤون الإسلامية .

كلف برئاسة لجنة فحص الرسائل العلمية في جامعة الإمام مدة سبع سنوات.

كلف برئاسة لجنة النظام والشؤون العلمية في الجامعة لمدة ثمان سنوات.



العضويات التي تقلدها في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية:



عضو مجلس الدراسات العليا في الجامعة عضو المجلس العلمي في الجامعة

عضو مجلس كلية أصول الدين عضو مجلس قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة

عضو مجلس قسم الدراسات الإسلامية عضو الهيئة الاستشارية لمجلة الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة عضو لجان الترقيات لأعضاء هيئة التدريس

عضو لجان تحكيم البحوث العلمية والدراسات رأس لجانا علمية في مؤتمرات وندوات علمية .



المشاركات العلمية:



-التدريس في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والمساجد الأخرى.

– الخطابة أكثر من 20 عاما في عدد من الجوامع ومصليات العيد الكبرى.

. –المشاركة في برامج الوزارات والجامعات العلمية -مشاركات في الإذاعة والتلفاز والصحف .

-المشاركة في الإشراف على الرسائل العلمية ومناقشتها .



مؤلفاته العلمية :



بلغت أكثر من 30 كتاباً وبحثاً منشوراً وتحت النشر .

