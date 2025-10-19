من أنت حقًا بحسب تسلسلك الجينومي؟ وهل ستكسب من مخطط حياتك الوراثي؟

تتزايد شعبية فحص التسلسل الجيني أو الجينومي لدى الكثيرين من خلال عروض تصادفهم لإجراء هذا الفحص، فهل هناك فائدة فعلية تساعد على فهم المخاطر الصحية الشخصية لهم؟ تحوّل الكشف عن التسلسل الجينومي الشخصي إلى أحد أكثر الابتكارات العلمية تأثيرًا في فهم الإنسان لذاته وجسده، والاختبار المعروف علميًا باسم “Personal Genome Sequencing”، بات مرآة دقيقة تكشف عن أصول كل فرد ومخاطر صحية محتملة قد ترافقه مدى الحياة نتيجة طفرات أو صفات وراثية محددة. ومع اتساع رقعة الوعي الصحي وتراجع تكاليف التقنيات الحديثة، تنمو سوق الجيناويات الشخصية بخطى متسارعة، حتى أصبحت أحد أعمدة الطب الدقيق والبحوث الوراثية حول العالم. وتتخطى فوائد التسلسل الجينومي حدود الفضول العلمي لتصبح جزءًا من ثورة الطب الشخصي. فبفضل تحليل شامل لأكثر من ثلاثين ألف جين في جسم الإنسان، يمكن للأطباء تحديد الجرعات المثلى من الأدوية وتقليل آثارها الجانبية عبر ما يُعرف بـ”علم الوراثة الدوائي”. كما يتيح هذا التحليل التعرف على الطفرات المسؤولة عن أمراض معينة مثل طفرات BRCA المرتبطة بأنواع من السرطان، مما يمنح الأفراد فرصة لاتخاذ إجراءات وقائية مبكرة أو تعديل نمط حياتهم. يمتد الأمر كذلك إلى جانب الأنساب، إذ يمنح الناس لمحة عن جذورهم التاريخية وروابطهم العائلية الممتدة، بينما يبقى التسلسل مرجعًا دائمًا يمكن العودة إليه مع تطور المعرفة العلمية.

تحديات ومخاطر

لكن خلف هذه المزايا البراقة تكمُن تحديات لا يمكن تجاهلها. أخطرها على الإطلاق قضايا الخصوصية، فبيانات الجينوم الشخصية تُعد من أكثر المعلومات حساسية، وأي خرق أمني أو تداول غير شفاف لها قد يُعرّض الأفراد لمخاطر لا يمكن تداركها، خاصة في ظل صعوبة ضمان إخفاء الهوية الوراثية تمامًا. إلى جانب ذلك، تظهر مشكلات تتعلق بتفسير النتائج، حيث قد يفهم بعض المستخدمين تقاريرهم بشكل غير دقيق فيثيرون القلق لأنفسهم دون مبرر علمي، مما يستدعي إشرافًا متخصصًا من مستشارين وراثيين مؤهلين. كما تواجه الشركات تحديات تقنية تتعلق بدقة أجهزة التسلسل المختلفة، إذ قد تُنتج بعض الخدمات منخفضة التكلفة بيانات أقل موثوقية مقارنة بتلك المعتمدة في المختبرات السريرية. ولا تُستثنى الجوانب النفسية والاجتماعية من التأثر، فمعرفة الفرد بقابليته للإصابة بمرض قاتل لا علاج له قد تخلق عبئًا نفسيًا مستمرًا، ناهيك عن احتمالات تسرب البيانات وما ينجم عنها من تمييز أو وصم اجتماعي.

سوق عالمي بأكثر من 22 مليار دولار

بين وعد المستقبل ومخاطره، يقف التسلسل الجينومي الشخصي عند مفترق حاسم ، فهو أداة ثورية قادرة على تحسين جودة الحياة وفهم الجذور الوراثية، لكنه في الوقت ذاته يتطلب وعيًا أخلاقيًا وتقنيًا رفيعًا لضمان أن تبقى هذه المعرفة في خدمة الإنسان، لا سببًا لمخاوفه. كما تشير الأرقام إلى نمو مطّرد في حجم السوق العالمي لخدمات التسلسل الجينومي، إذ بلغت قيمته نحو 11.5 مليار دولار في عام 2024، على أن تتضاعف تقريبًا بحلول عام 2032 لتصل إلى نحو 22.6 مليار دولار، بمعدل نمو سنوي يقارب 9%. أما سوق الاختبارات الجينية العالمية فقد قدر بـ18.6 مليار دولار في عام 2023، ومن المتوقع أن يقفز إلى نحو 52 مليارًا خلال أقل من عقد. في حين يحقق مجال التسلسل الجينومي الكامل أحد أسرع معدلات النمو بنسبة تفوق 21% سنويًا، بفضل دخوله المتزايد في التطبيقات الطبية والاستشارات الوراثية. تُعدّ أمريكا الشمالية اللاعب الأكبر في هذا القطاع نتيجة امتلاكها أهم الشركات المتخصصة وبنية رعاية صحية متقدمة، إضافة إلى برامج جينومية وطنية تُسهم في تسريع الأبحاث. ويهيمن تسلسل الجيل التالي (NGS) على المشهد التقني، لما يتمتع به من كفاءة عالية في تحليل الحمض النووي والتعرّف على ملايين المتغيرات الجينية بسرعة ودقة. في المقابل، يبرز التسلسل المباشر للمستهلكين (DTC) كأحد أسرع قطاعات السوق نموًا، حيث يستقطب اهتمام الأفراد الراغبين في معرفة أصولهم الجينية أو قابلية إصابتهم بأمراض موروثة؛ إذ قفزت قيمته من 1.5 مليار دولار في عام 2023 إلى تقديرات تتجاوز عشرة مليارات بحلول 2032.