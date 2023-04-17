أعلن في العاصمة القطرية الدوحة عن توحيد منصة التأشيرات من خلال إعادة إطلاق منصة “هيا”، لتصبح بوابة موحدة لإصدار التأشيرات السياحية للدخول إلى البلاد بحسب هيئة السياحة القطرية والخطوط الجوية القطرية.

تم تدشين 4 أنواع من التأشيرات على المنصة وهي:

4 فئات من التأشيرات على المنصة

التأشيرة السياحية: والتي يمكن لأي جنسية التقدم بطلب الحصول عليها، بشرط صلاحية جواز السفر لمدة 3 أشهر على الأقل من تاريخ الوصول، وتقديم إثبات السكن، ودفع الرسوم المقررة. التأشيرة الخاصة بمقيمي مجلس التعاون لجميع المهن: بشرط أن يكون جواز السفر صالحا أيضا لمدة 3 أشهر، وإثبات السكن، ودفع الرسوم المقررة. التأشيرة الخاصة بمرافقي مواطني دول مجلس التعاون: ويشترط لها أن يكون جواز السفر صالحا لمدة 3 أشهر من تاريخ الوصول ودفع الرسوم المقررة ولا يشترط إثبات السكن. تأشيرة إخطار السفر الإلكتروني (ETA): وهي من غير قيود وخاصة بجميع حاملي تأشيرات وإقامات دول أميركا وكندا ودول الشنغن وبريطانيا ونيوزيلندا وأستراليا ويشترط لاستخراجها أن يكون جواز السفر أو الإقامة والتأشيرة صالحين لمدة 3 أشهر ودفع الرسوم المقررة.

وتهدف “هيا” إلى توحيد إجراءات تأشيرات قطر السياحية، من خلال المنصة بحلتها الجديدة، التي كانت منصة الدخول إلى قطر في كأس العالم الذي نظمته الدولة نهاية العام الماضي.

وتتيح منصة هيا للزوار، السفر إلى دولة قطر ودخولها بسلاسة بحسب وكالة الأناضول.

وقال أكبر الباكر، رئيس قطر للسياحة والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: “منصة هيّا ستصبح البوابة المخصصة لجميع التأشيرات السياحية المطلوبة لدخول دولة قطر”.

وأضاف: “دولة قطر الوجهة الأكثر انفتاحا في تسهيلات منح التأشيرات في منطقة الشرق الأوسط، وتحتل المرتبة الثامنة عالميا”، مشيرا أن بلاده تسعى لجذب أكثر من 6 ملايين زائر سنوي بحلول 2030.

من جانبه، قال سعيد الكواري المدير التنفيذي لمنصة هيا، إن “مدة التأشير السياحية عبر المنصة لا تقل عن 30 يوما، والمدة المطلوبة للرد على الطلب لن تزيد على 48 ساعة”.

ولفت الكواري إلى أن “التأشيرات الصادرة عبر منصة هيّا لا يمكن أن تتحول إلى تأشيرات عمل.. وليس هناك حصر على أية دولة، ومنصة هيا تستقبل الطلبات من جميع الدول”.

وزاد: “تأشيرة دخول قطر للراغبين من مقيمي دول مجلس التعاون الخليجي، تشترط إثبات السكن خلال مدة الإقامة عن طريق استضافة من قبل الأقارب والأصدقاء.. وحجز فندق خلال مدة الإقامة في قطر”.

فيما يمكن لحاملي التأشيرات والإقامات الصالحة في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وكندا ودول الشنغن وأستراليا ونيوزيلاندا، الدخول إلى دولة قطر دون قيود من خلال التقديم عبر منصة هيا.

كانت بطاقة “هيّا” بمثابة تأشيرة دخول إلى دولة قطر خلال فترة المونديال، وشرطا أساسيا لدخول الملاعب بجانب تذكرة المباراة خلال فترة كأس العالم الماضي.