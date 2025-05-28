منصة بنغ إكس تطلق مساعد ذكاء اصطناعي للارتقاء بتجربة تداول العملات الرقمية

أعلنت BingX، المنصة العالمية الرائدة لتداول العملات الرقمية وشركة الذكاء الاصطناعي والويب 3.0، عن إطلاق BingAI، مساعد تداول العملات الرقمية المدعوم بالذكاء الاصطناعي. ويأتي هذا الابتكار الثوري مصمماً لدعم متداولي العملات الرقمية من مختلف المستويات بمعلومات مباشرة عن الأسواق، وتوصيات استراتيجية، وإرشاد شخصي. ويندرج إطلاق المساعد الذكي في إطار الخطة الاستراتيجية AI Evolution strategy التي أطلقتها BingX مؤخراً، حيث يمثل هذا المساعد الذكي نقلة نوعية نحو جعل الذكاء الاصطناعي رفيقاً موثوقاً يدعم المستخدمين في كافة محطات رحلة التداول.

ويدعم BingAI المستخدمين ضمن مختلف الأقسام، بدءاً باستكشاف الفرص في الأسواق إلى تنفيذ أوامر التداول. وعبر الاستفادة من نماذج البيانات الضخمة المدربة عبر البيانات الداخلية لدى المنصة وقاعدة معارفها المالية الواسعة، يساعد BingAI المستخدمين في استباق توجهات الأسواق واتخاذ قرارات أكثر موثوقية. وسواءً عبر تحليل توجهات عملة ما، أو تقييم المحفظة، أو فهم استراتيجيات أبرز المتداولين، أو التعامل مع الأخبار المتقلبة في الأسواق، يقدم BingAI معلومات ذكية ومباشرة لإرشاد المستخدم في خطوته التالية.

ما الذي يقدمه المساعد الذكي BingAI؟

الدردشة مع BingAI : التفاعل ضمن محادثات، وتقديم إرشاد استراتيجي مباشر، ونصيحة قائمة على سياق عملية التداول لمساعدة المتداولين على اتخاذ قرارات مدروسة.

التفاعل ضمن محادثات، وتقديم إرشاد استراتيجي مباشر، ونصيحة قائمة على سياق عملية التداول لمساعدة المتداولين على اتخاذ قرارات مدروسة. إحاطة إخبارية بالذكاء الاصطناعي: تقديم أحدث أخبار التداول، ومعلومات محدثة عن التغيرات في الأسواق، والانطباعات السائدة في مجتمع العملات الرقمية، إلى جانب معلومات سريعة حول أحدث المستجدات.

تقديم أحدث أخبار التداول، ومعلومات محدثة عن التغيرات في الأسواق، والانطباعات السائدة في مجتمع العملات الرقمية، إلى جانب معلومات سريعة حول أحدث المستجدات. توقع التوجه: الجمع بين المؤشرات الفنية وتحليل الانطباع في الأسواق، والتنبؤ بتحركات السوق، لمساعدة المستخدمين على استباق حركة الأسواق.

الجمع بين المؤشرات الفنية وتحليل الانطباع في الأسواق، والتنبؤ بتحركات السوق، لمساعدة المستخدمين على استباق حركة الأسواق. تحليل ذكي لموقع التداول: تقييم الصفقات المفتوحة، وتوفير توصيات شخصية حول إدارة المخاطر وتعديل استراتيجيات التداول.

تقييم الصفقات المفتوحة، وتوفير توصيات شخصية حول إدارة المخاطر وتعديل استراتيجيات التداول. أداة ترشيح المتداولين المحترفين: تساعد على اكتشاف أبرز المتداولين بناءً على تحليلات دقيقة، وتضمن توافق استراتيجياتهم مع أهداف المستخدم الاستثمارية.

تساعد على اكتشاف أبرز المتداولين بناءً على تحليلات دقيقة، وتضمن توافق استراتيجياتهم مع أهداف المستخدم الاستثمارية. مراجعة الصفقات بالذكاء الاصطناعي: تحليل الصفقات السابقة، واكتشاف الأنماط، وتقديم رؤى تساعد في تحسين القرارات المستقبلية.

تحليل الصفقات السابقة، واكتشاف الأنماط، وتقديم رؤى تساعد في تحسين القرارات المستقبلية.

وحول إطلاق هذا الابتكار الجديد، قالت فيفيان لين، رئيسة قسم المنتجات في BingX: “يعتبر المساعد الذكي BingAI امتداداً طبيعياً لرؤية منصة BingX الرامية لوضع مصلحة المستخدمين أولاً. فكل قرار نتخذه يدور في صلبه حول تلبية احتياجات المستخدمين، ولاشك أن الذكاء الاصطناعي بات اليوم أداة أساسية لمساعدتهم على التعامل مع حالات انعدام اليقين والغموض في أسواق العملات الرقمية ليتمكنوا من اتخاذ قرارات مدروسة. وفي إطار خطتنا الاستراتيجية AI Evolution strategy، يتوج المساعد الذكي BingAI بداية مرحلة جديدة يدعم فيها الذكاء الاصطناعي المستخدمين بشكل مباشر. ونؤمن بأن هذا الابتكار مجرد بداية، وسنمضي في إطلاق المزيد من الابتكارات في إطار التزامنا بترسيخ دور الذكاء الاصطناعي ليتمكن من مواصلة دعم المستخدمين، واستشراف مستقبل تداول العملات الرقمية، وإرساء معايير جديدة للابتكار”.

وعبر إطلاق المساعد الذكي BingAI، تمضي منصة BingX بخطوات واثقة في تنفيذ استراتيجيتها AI Evolution strategy، وتحويل رؤيتها إلى إنجازات ملموسة. وينسجم هذا الابتكار الثوري مع التزام المنصة المستمر بالارتقاء بتجربة المستخدم بناءً على الابتكار، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتأسيس حلول تداول أكثر بديهية وذكاء. وبالنظر إلى المستقبل، تعتزم BingX توسيع قدرات مساعدها الذكي BingAI، ومواصلة إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في كل جانب من عمليات المنصة. وتلتزم المنصة بمواصلة رحلتها الطموحة في إدخال الذكاء الاصطناعي لعالم العملات الرقمية، وتستعد في هذا الإطار لصناعة مستقبل قطاع تداول العملات الرقمية والويب 3.0.