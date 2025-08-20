منصة برج إكس تعتمد تأمين عمليات التداول والحفظ من فايربلوكس

أعلنت منصة برج إكس (BurjX)، المنصة الإماراتية لتداول الأصول الرقمية، والحاصلة على ترخيص خدمات الوساطة والحفظ من سلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) في سوق أبوظبي العالمي (ADGM) ، عن اعتمادها منصة فايربلوكس (Fireblocks)، المتخصّصة في تقديم حلول البنية التحتية للأصول الرقمية للمؤسسات، وذلك لتأمين عمليات التداول والحفظ. ستستخدم برج إكس تقنية “المحفظة متعددة الأطراف (MPC)” من فايربلوكس، والتي تضمن أن المفاتيح الخاصة بالعملات الرقمية لا يتم الكشف عنها، مما يمنع حدوث نقاط فشل أحادية. ويؤمن ذلك تعزيز أمان عمليات تداول وحفظ الأصول الرقمية على منصة برج إكس، وحمايتها من الاختراقات وسرقات العملات الرقمية التي تزداد عالميًا. و بالإضافة إلى الأمان التقني، تقدم المنصة تغطية تأمينية شاملة على أصول المستخدمين بالتعاون مع شركة ريلم إنشورانس (Relm Insurance)، مما يوفر حماية ضد التهديدات الداخلية والخارجية. وتقول الشركة إنها تلتزم برج إكس بالمعايير العالمية لمكافحة غسل الأموال، حيث تستخدم حلولًا من شركتي نوتابيني (Notabene) وتشين أناليسيس (Chainalysis) لمراقبة المعاملات وضمان شفافيتها. و تهدف هذه الشراكة إلى بناء منصة موثوقة وآمنة في الإمارات، تجمع بين السرعة والأمان، وتُعيد تعريف معايير التداول المنظم للأصول الرقمية في المنطقة. وتندرج هذه الاتفاقية ضمن خطوات “برج إكس” لضمان أعلى مستويات الأمان والثقة لمستخدميها، من خلال توفير بنية تحتية تقنية متطورة وحماية تأمينية شاملة، في سوق تشهد فيه عمليات السرقة تزايدًا ملحوظًا.

